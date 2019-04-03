Toy Story Drop!, Oyuncak Hikayesi film karakterlerinin yer aldığı üçlü eşleştirme bulmaca macera oyunu. Woddy, Buzz ve arkadaşlarıyla yüzlerce heyecan verici bulmacaları çözüyorsunuz. Eğlenceli ve ücretsiz eşleştirme oyununda Andy’nin odası, Pizza gezegeni ve diğer ikonik yerlerde oyuncakları kurtarıyor, engelleri aşıyor, bölüm hedefine ulaşmak için türlü aksiyonlara giriyorsunuz.

Disney Pixar’ın sevilen animasyon filmi Toy Story (Oyuncak Hikayesi) mobil oyun olarak karşımızda. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan eşleştirme oyununda Woody, Buzz, Bo Peep, Jessie, Rex, Hamm, Slinky Dog, Lenny ve diğer sevilen karakterlerle birlikte uzun bir maceraya atılıyorsunuz. En az üç ve daha fazla aynı renkte objeyi yan yana getirerek her bölümde değişen hedefe ulaşmaya çalışıyorsunuz. Her eşleştirme oyununda olduğu gibi kombolar yaparak karakterlerin özel güçlerini açığa çıkarıyorsunuz. Oyun setlerini toplayarak bonus içeriklerin kilidini açıyorsunuz.

Toy Story Drop! Özellikleri