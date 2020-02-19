Trains On Time, mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu ve eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekmektedir. Oyunda mükemmel zamanlamayı ayarlamanız gerekiyor. Zorlu bölümleri geçmek için dikkatli de olmanız gereken oyunda tüm trenleri birbirine çarpmadan uyum içerisinde hareket ettirmelisiniz. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda heyecan verici bir atmosfer yer alıyor.

Android ve iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken trenleri en uygun zamanda hareket ettirmek. Hassas hesaplar gerektiren bölümleri geçmek için son derece dikkatli olmanız gerekmektedir. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız demeneniz gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Sürükleyici etkisiyle de dikkat öeken Trains On Time oyununu kaçırmayın.

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