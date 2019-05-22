Farklı renklerdeki blokları uygun şekillerde eşleştirerek puan kazanabileceğiniz ve antik çağdan gelen çeşitli objeleri toplayarak macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz Treasures of Montezuma 2 Free, mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde yer alan eğlenceli bir oyundur.

Sürükleyici bölümleri ve zihin geliştirici özelliği oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, onlarca farklı renk ve şekil içeren blok arasından doğru eşleştirmeleri yapmak ve puan toplayarak yolunuza devam etmektir. Aynı renge ve şekle sahip en az 3 bloğu yan yana veya alt alta getirerek blokları yok etmeli ve eşleştirmeye devam etmelisiniz. Ayrıca fazla miktarda bloğu eşleştirerek kombo yapabilir ve daha çok puan kazanabilirsiniz. Bu sayede blokları hızla eritebilir ve yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Oyunda birbirinden zor onlarca eşleştirme bölümü yer almaktadır. Eşleştirmelerden kazanabileceğiniz antik eserler bulunmaktadır. Seviye atlayarak tüm eserleri toplamalı ve koleksiyonu tamamlamalısınız.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan ücretsiz olarak erişebileceğiniz Treasures of Montezuma 2 Free, eğlenceli bir bulmaca oyunudur.