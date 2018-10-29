Trip uygulaması ile iOS cihazlarınız üzerinden dünyanın pek çok yerinden yeni yerler keşfedebilmeniz mümkün.

Seyahat etmeyi sevenlerin ilgileneceğini düşündüğüm Trip uygulaması eğlence, yemek ve tatil için en iyi yerleri keşfetmenize olanak tanıyor. İlgi alanlarınıza göre en uygun etkinlikler, turistik yerler, restoranlar ve otelleri keşfedebileceğiniz Trip uygulamasında, işinize yarayacak tavsiyelere de göz atabilirsiniz. Hava durumuna göre yapılacak etkinlikleri de sizlere sunan Trip uygulamasında, yeni yerler keşfederken keyifli zaman geçirebiliyorsunuz.

Skyscanner tarafından geliştirilen Trip uygulamasında, en uygun otelleri karşılaştırabileceğiniz ve maddi olarak tasarruf edebilirsiniz. Dünyanın pek çok noktasından 60 bini aşkın keşfedilecek yeri sizlere sunan Trip uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilir, boş zamanlarınızı yeni yerler görerek değerlendirebilirsiniz.