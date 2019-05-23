Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyunculara hizmet veren Unroll Me 2, farklı desenlere sahip ahşap bloklarla eğlenceli bulmacalar çözebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Birkaç basit kuraldan oluşan bu oyunda asıl amaç, kare bloklardan oluşan bir platform üzerinde yarışarak topu hedefe taşımak ve bulmacayı tamamlayarak yeni bölümlerin kilidini açmaktır. Bulmaca tahtasında onlarca farklı şekle ve desene sahip kare blok yer almaktadır. Bu blokları sağa, sola, öne ve arkaya sürükleyerek doğru yerlere taşımalı ve topun geçebilmesi için uygun bir yol yapmalısınız. Bloklardaki oyukları birbirini tamamlayıcı bir vaziyette birleştirmeli ve topun her hangi bir engele takılmadan hedefe ulaşmasını sağlanmalısınız.

Oyunda birbirinden eğlenceli git gide zorlaşan yüzlerce farklı bulmaca yer almaktadır. Bulmacalarda farklı desenlere sahip birçok kare blok bulunmaktadır. Blokları kullanarak topu çıkışa ulaştırmalı ve bulmacayı çözmelisiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Unroll Me 2, sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.