ViewRanger uygulaması, iOS cihazlarınızda doğa yürüyüşü, koşu ve bisiklet aktivilerinizde takip edebileceğiniz haritaları sizlere sunuyor.

Doğada vakit geçirerek stres atmayı seviyorsanız, gideceğiniz konumlarda kaybolmamak için detaylı haritaları inceleyebileceğiniz ViewRanger uygulamasını kullanabilirsiniz. Kendi rotalarınızı oluşturabilmenize veya diğer kullanıcıların rotalarını takip edebilmenize olanak tanıyan ViewRanger uygulamasında, kayak pisti ve ulaşım haritalarına da ulaşabilirsiniz.

Aile ve arkadaşlarınızla gerçek zamanlı konum paylaşımı na izin veren ViewRanger uygulaması, güç tasarruf modu ile akıllı cihazlarınızı daha uzun süre kullanmanıza imkan sağlıyor. ViewRanger hesap bilgilerinizi kullanarak diğer cihazlarınızla hesabınızı senkronize edebileceğiniz ViewRanger uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri