Bisiklet, yürüyüş ve koşu parkurlarını ViewRanger uygulaması üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
ViewRanger uygulaması, iOS cihazlarınızda doğa yürüyüşü, koşu ve bisiklet aktivilerinizde takip edebileceğiniz haritaları sizlere sunuyor.
Doğada vakit geçirerek stres atmayı seviyorsanız, gideceğiniz konumlarda kaybolmamak için detaylı haritaları inceleyebileceğiniz ViewRanger uygulamasını kullanabilirsiniz. Kendi rotalarınızı oluşturabilmenize veya diğer kullanıcıların rotalarını takip edebilmenize olanak tanıyan ViewRanger uygulamasında, kayak pisti ve ulaşım haritalarına da ulaşabilirsiniz.
Aile ve arkadaşlarınızla gerçek zamanlı konum paylaşımına izin veren ViewRanger uygulaması, güç tasarruf modu ile akıllı cihazlarınızı daha uzun süre kullanmanıza imkan sağlıyor. ViewRanger hesap bilgilerinizi kullanarak diğer cihazlarınızla hesabınızı senkronize edebileceğiniz ViewRanger uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri
- Hat sinyali olmadan çalışabilme
- Kendi rotalarınızı oluşturma
- Diğer kullanıcı rotalarını takip etme
- Kayak pisti ve ulaşım haritaları
- Gerçek zamanlı konum paylaşma
- Güç tasarruf modu
- Diğer cihazlarınızla senkronize edebilme
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