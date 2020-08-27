VN Video Editor, iPhone ve iPad’lerde kullanılabilen hızlı ve profesyonel video düzenleme uygulaması. Kulanımı kolay, ücretsiz ve filigransız! Kullanıcı dostu interaktif deneyim, video materyallerini hızlıca aktarma ve güçlü düzenleme özellği ile düzenlemeleriniz çok daha etkili. Hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar için uygun olan video düzenleyicisi, App Store’da en çok ilgi gören video edit programları arasında.

Apple’ın kendi video düzenleme uygulaması iMovie’yi yetersiz buluyor, profesyonel video düzenleme uygulamalarına para ödemek istemiyorsanız size etkili ve ücretsiz video düzenleyici VN Video Editor’ı tavsiye ederim.

VN Video Editor iOS Uygulaması Özellikleri

Kullanıcı dostu düzenleme arayüzü ile videonuzu sorunsuz bir şekilde uygulamaya aktarın. Parmağınızla kolayca yakınlaştırın, kesilmesi gereken sahneleri kolayca seçin. Klibi silmek için yukarı ve aşağı kaydırın, kliplere uzunca basarak sürükleyip istediğiniz yere getirin. Herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın istediğiniz kadar video ve görsel ekleyebilirsiniz. Her adım sizin otomatik olarak kaydedilir, istediğiniz zaman düzenlemeye kaldığınız yerden devam edersiniz. Videoya sesinizi de ekleyebilirsiniz. Düzenleme işlemi sırasında çalışmanızı kolayca önizleyebilirsiniz. Videonuza kaydırma, filtre, geçiş efektleri ekleyebilir, tersine çevir ve yakınlaştırma ile videoyu daha ilginç hale getirebilir, animasyon efektleri oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. AirDrop ve WiFi aracılığıyla hızlıca müzik, ses efektleri, yazı tipleri ve çıkartmaları içe aktarabilirsiniz. Videonuza birden fazla müzik ve ses efekti ekleyebilirsiniz. Videonuza altyazı ekleme ve düzenleme şansına da sahipsiniz. Videonuz hazır olduğunda, 4K 60fps’e kadar farklı çözünürlük ve kare hızında kaydedebilirsiniz. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok ve diğer platformlarda paylaşım desteği de mevcut.