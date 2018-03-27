Wakeout, güne uykulu başlayanlar için enerji verici harika egzersizler sunan bir mobil uygulama. Evde, işte, kafede her yerde yapılabilen ve sadece üç dakika tamamlanabilen eğlenceli egzersizlerle dolu uygulamayı sabah uyuşluğunu üzerinden uzunca bir süre atamayan herkese öneririm. Hem iPhone hem de iPad’de kullanılabiliyor ve de ücretsiz deneme seçeneğiyle geliyor.

Sabah sporu güne zinde başlamanın en iyi yolu ancak çoğu insan uykulu halden çıkmak için spor yapmak yerine kahve içmeyi tercih ediyor. Sabah sporunu yorucu bulanlar için uyuşukluğu gidermek adına kahve içmekten daha iyi gelecek bir uygulama önereceğim: Wakeout. Sadece iOS platformunda indirilebilir olan fitness uygulaması, bayanların da rahatlıkla yapabileceği hareketler içeriyor. 250’den fazla egzersiz mevcut. Egzersizler 3 dakika ve daha kısa sürede tamamlanabilen enerji artırıcı hareketlerden oluşuyor.

1 milyona yakın kullanıcıya sahip olan Wakeout, egzersizleri sürekli olarak yeniliyor. 7 günlük ücretsiz deneme sürümü ile birlikte geliyor. Dilerseniz aylık veya yıllık abonelik modellerinden birini değerlendirerek kullanmaya devam edebiliyorsunuz.