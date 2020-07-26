Wanna Kicks uygulaması iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz içinde artırılmış gerçeklik barındıran bir alışveriş uygulamasıdır.

İnternetten alışveriş yapmak her zaman iyi olmayabiliyor. Aldığınız ürünün üzerinizde veya ayağınızda nasıl duracağını bilemiyoruz. Bu nedenle de olmadığı veya beğenmediğimiz zaman iade etmek zorunda kalıyoruz.

İşte tam da bu konuyu çözecek ve hataları sıfıra indirecek bir uygulama ile karşınızdayım. Wanna Kicks sayesinde almak istediğiniz ürünü sanal gerçeklik ile ayağınızda görebiliyorsunuz. Üstelik aradığınız markalar da burada. Henüz piyasaya yeni sürülmüş veya sürülmesi beklenen ayakkabıyı kimse almadan sen kendi ayağında deneyebileceksin.

Gerçeğinden hiçbir farkı olmayan ve tasarımıyla göz dolduran bu ayakkabı deneyimiz size ürün hakkında birçok bilgi edinmenizi sağlayacaktır. Bu benzersiz deneyimi sizler de yaşamak istiyorsanız uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.