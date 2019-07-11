Yves Rocher uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan kozmetik ürünleri satın alabilirsiniz.

Ürünlerinin tamamı bitkisel olan ve doğal içeriklerden oluştuğu için kadınlar tarafından tercih edilen Yves Rocher markası, mağazaya gitmeden alışveriş deneyimini sizlere sunuyor. Beğendiğiniz ürünleri kolay ve güvenli bir şekilde satın alabileceğiniz Yves Rocher uygulamasında, sürekli kullandığınız bir ürün varsa barkod okuyucu özelliğini kullanarak da ürün sayfasına ulaşabiliyorsunuz.

Size özel kampanyalardan ve fırsatlardan haberdar olabileceğiniz Yves Rocher uygulamasında, ürünlerin kullanımına dair ipuçlarına da yer veriliyor. Yves Rocher kartınıza TL olarak puan biriktirebileceğiniz, sizin adınıza dikilen ağaç sayısını görebileceğiniz Yves Rocher uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir ve alışveriş yapmaya başlayabilirsiniz.