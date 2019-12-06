Zingat.com kurumsal müşterisiyseniz, Zingat Pro uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirerek ilanlarınızı kolayca yönetebilirsiniz.

Akıllı emlak sitesi Zingat tarafından geliştirilen Zingat Pro uygulaması, kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak pek çok özellik sunuyor. Yeni ilanlarınızı kolayca yayınlayabilmenize olanak tanıyan Zingat Pro uygulamasında, üyelik paketlerini inceleyebilir ve yeni üyelik paketi de satın alabilirsiniz. Mevcut ilanların detaylarını ve fotoğraflarını da güncelleyebileceğiniz Zingat Pro uygulamasında, ilanınızın daha çok görünmesi için enerji yüklemesi de yapabilirsiniz.

İlanlarınızla ilgili pek çok istatistiği anlık olarak takip etmenize olanak tanıyan Zingat Pro uygulamasında, potansiyel müşterilerinizle anlık mesajlaşma özelliğini kullanarak iletişime geçebilir ve randevu verebilirsiniz. İlanlarınız ve portföyünüzle ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmenize imkan tanıyan Zingat Pro uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.