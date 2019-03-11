Zumbla Classic ile eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun!

Rengarenk yapısı ve keyifli oynanış atmosferi ile iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Zumbla Classic, mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyuncuların karşısına çıkan yapım, 500’den fazla zorlu seviye ile kitlesini artırmaya devam ediyor.

İki farkı mobil platformda 1 miyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, dünyanın dört bir yanından oyuncuya sahip. Google Play’de mobil oyuncular tarafından 4.7 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan oyun hızla kitlesini artırmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.