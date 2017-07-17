İsviçreli Bilim İnsanları Yapay Kalp Üretti

İsviçreli bilim insanları, kalp nakli için sıra bekleyen milyonlara ümit oldu. Kalp yetmezliği çeken milyonlarca insan için, yapay kalp teknolojisi çok yakında gerçek olabilir.

Karmaşık kas yapısı, çok sayıda odacık ve kapakçıklarıyla mühendisliği çok zor olan kalp, 3 boyutlu yazıcılar sayesinde üretilebilecek. Zürih ETH üniversitesi araştırmacıları, insan vücudunun kabul ettiği sayılı maddeden biri olan silikondan kanı gerçek kalp gibi pompalayabilen yapay kalp ürettiler.

Henüz test aşamasındaki silikon kalp, dakikada ortalama 80 kez, toplamdaysa yalnızca 3 bin kez atabiliyor. Şimdilik 1 saatten biraz fazla çalışabilen yapay kalp, mükemmelliğe çok uzak olsa da, milyonlarca hasta için büyük umutlar taşıyor.

Daha önce ıspanaktan kalp kası yapısını oluşturan bilim insanları, teknolojinin hızla gelişimi sayesinde inanılmaz hızlı ilerlemeler kaydediyor. Son dönemde zihin okuyan bir yapay zeka, ‘Süper Köpek’ üreten hatta HIV virüsünü ilk kez yok etmeyi başaran bilim insanları, gelecekte çok daha farklı bir Dünya’da yaşamamız için çalışmalarına devam ediyor.