Just Cause 3 Bu Hafta Multiplayer Moduna Kavuşuyor

2015 yılında çıkış yapan Just Cause 3'ün çok yeni bir oyun olduğu söylenemez. Buna rağmen oyuncu topluluğu Just Cause 3'ün içeriğini zenginleştirme konusunda kararlı.

Daha önceden Just Cause 3 için çeşitli indirilebilir içerikler yayınlanmıştı. Bu yeni fan yapımı indirilebilir içerik ise tamamen ücretsiz olarak dağıtılacak ve oyuncuların Just Cause 3'ü multiplayer modunda çok oyunculu olarak oynamasını mümkün kılacak.

Açık dünya tabanlı aksiyon oyunlarında multiplayer modlarının iyi iş yaptığı söylenebilir. Bunun en büyük örneği ise GTA 5. GTA 5'in online oyun modunda oyuncular keyifli vakit geçirirken oyunun geliştiricisi Rockstar bir hayli iyi gelir elde edfiyor. Just Cause 3'teki online oyun modunun farkı ise ise kar amacının olmaması. Just Cause 2'de de benzer bir multiplayer oyun modu oyuncu topluluğu tarafından geliştirilmişti ve ciddi bir oyuncu sayısı elde etmişti.

Just Cause 3 multiplayer modu 20 Temmuz tarihinde çıkış yapıyor. Eğer Just Cause 3 sahibiyseniz bu sayfa üzerinden modu indirebileceksiniz. Modun ilerleyen dönemde geliştirilmesi de planlanıyor. Şu an için bu modu her oyuncu Rico Rodriguez görünümüyle oynayabiliyor,; fakat moda farklı karakter modelleri de eklenecek.

