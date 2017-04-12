Korku Hastanesi Yapımcılarından Yeni Oyun: 7 Hours

Korku Hastanesi oyunlarıyla yabancı oyuncuların da ilgisini çekmeyi başaran KNP Müzik ve Oyun Stüdyoları, yeni oyunları için Steam Greenlight’ta destek bekliyor. 7 Hours adını taşıyan oyuna ilgi oldukça büyük.

GameX Oyun Fuarı 2016 – 2017’de Korku Hastanesi adını verdikleri oyunlarıyla hem Türk hem de yabancı katılımcıların ilgisini çeken KNP Müzik ve Oyun Stüdyoları, aksiyon – macera – shooter türlerini harmanlayan hayatta kalma üzerine kurulu yeni oyunları 7 Hours’u yayınladı.

Steam üzerinde üç gün gibi oldukça kısa bir sürede 70’in üzerinde, daha da önemlisi olumlu yorumlar almayı başaran 7 Hours’un hikayesi ise şöyle; “Dünya’da yıllar öncesinde nükleer savaş sonucu organik yaşam formları mutantlaşmıştır. Dünya üzerinde insan türünden bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar hayatta kalan oldu. Hayatta kalmak için kaynak arayışları yapan bir askeri canlandırdığımız 7 Hours, karakterimizin kaynak arayışında aracının bozulmasını ve onun hayatta kalma serüvenini konu alıyor.”

Oyunculara hikaye modunda farklı zorluk düzeylerinde tek başlarına veya co-op modunda arkadaşlarıyla birlikte çevrimiçi (multiplayer) oynama seçeneği sunacak olan 7 Hours’un yeni yayınlanan alfa test oynanış videosunu aşağıdan izleyebilir, Steam sayfasından destek verebilirsiniz.

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