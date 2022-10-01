Periscope Benzeri Uygulamalar - 2022

Periscope benzeri uygulamalar arayan internet kullanıcıları için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip hizmetler yer alıyor. Beğendiğiniz hizmeti cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kayvon Beykpour ve Joe Bernstein tarafından geliştirilen Periscope, 2015'te Twitter tarafından satın alındı. Kullanıcıların canlı yayın açabilmesine imkân tanıyan hizmet, altı yıllık sürecin ardından 2021 yılında kapatıldı. Dolayısıyla söz konusu hizmet şu anda kullanılamıyor.

Söz konusu hizmetin ismi Türkiye'de Scope olarak değiştirilmişti. Bir dönemin popüler uygulamasına benzeyen bir hizmet arıyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz. Hazırladığımız listede oldukça başarılı Scope benzeri uygulamalar bulunuyor.

Periscope Benzeri Uygulamalar Listesi

Likee

TikTok

Twitch

YouTube

Instagram

Facebook

Bigo Live

Nimo TV

Yukarıda Periscope gibi uygulamalar bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin ayrıntılarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Likee

Scope benzeri uygulamalar listesinin ilk sırasında Likee bulunuyor. Kullanıcıların kısa videolar hazırlayabilmesine imkân tanıyan Likee, bu nedenden ötürü TikTok'a oldukça benziyor. 500 milyondan fazla indirilen uygulamada video hazırlamanın yanı sıra canlı yayın yapma işlevi de mevcut.

Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar çok pratik bir şekilde canlı yayın açabiliyor. Çok başarılı bir arayüze sahip olan Likee üzerinden başlatılan canlı yayın ekranında tıpkı Periscope'taki gibi mesaj bölümü bulunuyor. Yayını izleyen kişiler kolayca mesaj atabiliyor.

TikTok

Yıllar önce sunulmasına rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirerek çok büyük bir başarının altına imza atan TikToK'ta da canlı yayın işlevi mevcut. Popüler uygulama üzerinden canlı yayın açabilmek için bazı kriterler yer alıyor.

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen uygulama üzerinden canlı yayın başlatabilmek için en az 16 yaşında olmanız ve hesabınızda en az 1000 takipçinin yer alması gerekiyor. Uygulamada yayın esnasında hediye gönderme işlevi de mevcut. Bu özelliği kullanabilmek için en az 18 yaşında olmalısınız.

Eğer uygulama üzerinden canlı yayının nasıl açılacağını bilmiyorsanız TikTok canlı yayın açma nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilir ve özelliğin nasıl kullanılacağını öğrenebilirsiniz.

Twitch

Twitch, internet üzerinden kullanıcıların canlı yayın yapabilmesine olanak tanıyan bir hizmettir. Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih edilen platformda yayın açma işlemi için Twitch'te canlı yayın nasıl açılır sorusunu yanıtladığımız yazıya bakabilirsiniz.

Platformda her ne kadar oyun yayınları ağırlıklı olsa da Sadece Sohbet, Müzik gibi kategoriler de mevcut. Size uygun olan bir kategori üzerinden yayın açabilirsiniz. Yayın esnasında izleyiciler yorum yapabiliyor. Moderatörler tarafından yönetilen sohbet ekranında kullanılabilecek çeşitli çıkartmalar da yer alıyor.

YouTube

Dünya genelinde milyonlarca kişinin gün içerisinde uzun süre boyunca vakit geçirdiği YouTube'da yemekten oyuna teknolojiden spordan programlara kadar çeşitli türlerde çok fazla sayıda videonun yer alıyor. Video paylaşım hizmetinde ayrıca canlı yayın işlevi de mevcut.

Hali hazırda Google hesabınız varsa YouTube'a kolayca giriş yapabilir ve canlı yayın açabilirsiniz. Yayını bilgisayarın yanı sıra mobil cihaz üzerinden de başlatabilmeniz mümkün. Mobil cihaz üzerinden yayın yapabilmek için en az 50 abonenin yer alması ve kanalınızın doğrulanmış olması dahil olmak üzere bazı kriterler mevcut.

Instagram

Instagram isimli görüntü tabanlı sosyal medya platformu üzerinden fotoğraf ve video paylaşmanın yanı sıra akıllı telefonunuz üzerinden sadece birkaç adım uygulayarak canlı yayın da açabilirsiniz. Instagram'da canlı yayın açma işleminin yanı sıra diğer kullanıcılar tarafından başlatılan yayınları da kolayca izleyebilmeniz ve yorum yazabilmeniz mümkün.

Facebook

Uzun yıllar önce sunulmuş olmasına rağmen günümüzde dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Facebook'ta canlı yayın açma özelliği de bulunuyor. Dolayısıyla eğer Facebook kullanıyorsanız yayın yapmak için farklı bir uygulama kullanmak zorunda kalmazsınız. Platforma giriş yapabilir ve pratik bir şekilde yayın açabilirsiniz.

Bigo Live

Periscope tarzı uygulamalar arasında yer alan Bigo Liv, tüm dünyada çok popüler bir canlı yayın hizmetidir. Uygulamada hesap oluşturma işleminin ardından yayın açabilir ya da diğer kişilerin yayınlarını izleyebilirsiniz. Çeşitli filtreler sayesinde eğlenceli bir kullanıma sahip olan uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Nimo TV

Periscope gibi uygulamalar listemizin son sırasında Nimo TV isimli popüler bir hizmet yer alıyor. 2014 yılının kasım ayında sunulan Nimo TV, Periscope uygulamasına benzer şekilde yayın yapılabilmesine imkân tanıyor. Hesap oluşturma işlemini gerçekleştirdikten sonra pratik bir şekilde yayın açabilirsiniz.

Yukarıda Periscope benzeri uygulamalar listesi yer alıyor. Listede yer alan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.