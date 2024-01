Twitch Benzeri Uygulamalar

OYUN

PlayStation'da Fiyat Güncellemesi: The Last of Us Part I ve God of War Ragnarök'e Zam Geldi!

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Store'da iki popüler oyunun fiyatını artırdı. The Last of Us Part I ve God of War Ragnarök, 799 TL'den 1499 TL'ye yükseldi.