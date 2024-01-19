Twitch Benzeri Uygulamalar
Twitch benzeri uygulamalar kullanmak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan hizmetler sayesinde ister bir canlı yayın açabilir isterseniz diğer kişilerin oluşturduğu yayınları izleyebilirsiniz.
Twitch benzeri uygulamalar kullanmak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan hizmetler sayesinde ister bir canlı yayın açabilir isterseniz diğer kişilerin oluşturduğu yayınları izleyebilirsiniz.
İlk olarak 2011 yılında hizmet vermeye başlayan Twitch yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdürüyor. Çeşitli kategorilerin yer aldığı hizmeti herhangi bir nedenden ötürü artık kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Peki, Twitch tarzı uygulamalar hangileri?
Twitch Benzeri Uygulamalar Listesi
- NimoTV
- Bigo Live
- YouTube
- TikTok
- Kwai
İlk 24 Saatte En Çok İzlenen YouTube Videoları
Gün içerisinde en fazla zaman geçirilen platformlardan biri olan YouTube'a her saat binlerce video yükleniyor. Bunların bir kısmı çok kısa süre içerisinde milyonlarca izlenme sayısına ulaşırken bir kısmı ise beklentilerin altında kalıyor.
Twitch gibi uygulamalar listesinde yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
NimoTV
2014 yılının kasım ayında hizmet vermeye başlayan NimoTV, en popüler canlı yayın uygulamaları arasında yer alıyor. Platformda oyun kategorisi bulunuyor. Bu kategoride PUBG Mobile'dan Grand Theft Auto V'e Free Fire'dan Valorant'a Minecraft'tan Elden Ring'e kadar çok sayıda oyunun yayınları yapılıyor.
Bigo Live
Bigo Live'da PUBG Mobile, GTA 5, Candy Crush, Call of Duty: Mobile, Free Fire, Euro Truck Simulator 2 dahil olmak üzere çok sayıda oyunun yayınları yapılıyor. Bu yayınlara "Oyun" sekmesi üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.
Yayınları izlemek için hesap zorunluluğu bulunmuyor ancak yorum yapmak için platforma kaydolmak gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra canlı yayın da başlatabilirsiniz.
YouTube
En popüler video paylaşım hizmetlerinden biri olan YouTube ilk olarak 2005 yılında hizmet vermeye başladı. Teknolojiden oyunlara vloglardan yemek yapımına kadar çok fazla sayıda videonun yer aldığı platformda canlı yayın yapma işlevi de mevcut.
Hizmette ister diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan yayınları izleyebilir isterseniz bir canlı yayın başlatabilirsiniz. Mobil cihazda yayın başlatmak için kanalın doğrulanmış olması ve en az 50 abone gerektiğini de belirtmek gerekiyor.
En popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Facebook metin, video ve fotoğraf paylaşımının yanı sıra çeşitli özellikler içeriyor. Bu özellikler arasında canlı yayın yapmak da yer alıyor.
Platform üzerinden çok pratik bir şekilde bir yayın oluşturabilir veya başka bir kullanıcının yayınını izleyebilirsiniz.
Facebook Canlı Yayın Nasıl Yapılır?
Facebook, canlı yayın açma seçeneğini sunan sosyal ağların başında geliyor. Android, iOS ve PC diğer deyişle mobil ve masaüstü üzerinden canlı yayın yapma şansına sahipsiniz.
Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram canlı yayın yapma dahil olmak üzere pek çok özellik sunuyor. Yalnızca birkaç adımda uygulama üzerinden bir yayın başlatabilirsiniz. Ayrıca diğer kullanıcıların oluşturduğu yayınları da izleyebilir ve yorum yapabilirsiniz.
TikTok
En popüler video paylaşım platformlarından biri olan TikTok canlı yayın açma özelliği de sunuyor ancak bunun için bazı şartlar mevcut. Uygulama üzerinden yayın başlatabilmek için en az 1000 takipçiye sahip olmak ve en az 18 yaşında olmak gerekiyor.
Kwai
TikTok benzeri uygulamalar arasında yer alan Kwai'de makyajdan yemeklere oyunlardan spora kadar çeşitli kategorilerde kısa videolar bulunuyor. Kısa videoların yanı sıra canlı yayın da yapılabiliyor. Yayın esnasında hediyeler gönderilebiliyor ve yorum yapılabiliyor.
Türkiye’deki En Popüler Twitch Yayıncıları
Twitch yayıncıları, çok fazla sayıda kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bazı yayıncılar oyun yayınları yaparken bazıları ise yayın esnasında yalnızca sohbet etmeyi tercih ediyor.
Bu rehberde Twitch tarzı uygulamalar listesi hazırladık. Listede yer alan hizmetlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
YouTube APK
YouTube APK olarak veya Google Play'den yüklenebilir. Android telefondan mp3 müzik dinleme, video izleme ve indirme fazlası YouTube mobil uygulamasında.
TikTok APK
TikTok APK, eğlenceli şarkıların, videoların paylaşıldığı sosyal medya uygulaması. TikTok videoları izlerken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
Instagram APK
Instagram APK, fotoğraf, video, hikaye paylaşımına odaklanan Android sosyal ağ uygulamasıdır. Instagram'a giriş ücretsizdir.
Kwai
Kwai uygulamasıyla Android cihazlarınızdan birbirinden eğlenceli videolar hazırlayabilirsiniz.
Bigo Live
Bigo Live İndir Android: Canlı yayın, görüntülü arama, sohbet uygulaması ve oldukça popüler bir yapıya sahip.
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