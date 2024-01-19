Twitch benzeri uygulamalar kullanmak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan hizmetler sayesinde ister bir canlı yayın açabilir isterseniz diğer kişilerin oluşturduğu yayınları izleyebilirsiniz.

İlk olarak 2011 yılında hizmet vermeye başlayan Twitch yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdürüyor. Çeşitli kategorilerin yer aldığı hizmeti herhangi bir nedenden ötürü artık kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Peki, Twitch tarzı uygulamalar hangileri?

Twitch Benzeri Uygulamalar Listesi

NimoTV

Bigo Live

YouTube

Facebook

Instagram

TikTok

Kwai

Twitch gibi uygulamalar listesinde yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

NimoTV

2014 yılının kasım ayında hizmet vermeye başlayan NimoTV, en popüler canlı yayın uygulamaları arasında yer alıyor. Platformda oyun kategorisi bulunuyor. Bu kategoride PUBG Mobile'dan Grand Theft Auto V'e Free Fire'dan Valorant'a Minecraft'tan Elden Ring'e kadar çok sayıda oyunun yayınları yapılıyor.

Bigo Live

Bigo Live'da PUBG Mobile, GTA 5, Candy Crush, Call of Duty: Mobile, Free Fire, Euro Truck Simulator 2 dahil olmak üzere çok sayıda oyunun yayınları yapılıyor. Bu yayınlara "Oyun" sekmesi üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.

Yayınları izlemek için hesap zorunluluğu bulunmuyor ancak yorum yapmak için platforma kaydolmak gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra canlı yayın da başlatabilirsiniz.

YouTube

En popüler video paylaşım hizmetlerinden biri olan YouTube ilk olarak 2005 yılında hizmet vermeye başladı. Teknolojiden oyunlara vloglardan yemek yapımına kadar çok fazla sayıda videonun yer aldığı platformda canlı yayın yapma işlevi de mevcut.

Hizmette ister diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan yayınları izleyebilir isterseniz bir canlı yayın başlatabilirsiniz. Mobil cihazda yayın başlatmak için kanalın doğrulanmış olması ve en az 50 abone gerektiğini de belirtmek gerekiyor.

Facebook

En popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Facebook metin, video ve fotoğraf paylaşımının yanı sıra çeşitli özellikler içeriyor. Bu özellikler arasında canlı yayın yapmak da yer alıyor.

Platform üzerinden çok pratik bir şekilde bir yayın oluşturabilir veya başka bir kullanıcının yayınını izleyebilirsiniz.

Instagram

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram canlı yayın yapma dahil olmak üzere pek çok özellik sunuyor. Yalnızca birkaç adımda uygulama üzerinden bir yayın başlatabilirsiniz. Ayrıca diğer kullanıcıların oluşturduğu yayınları da izleyebilir ve yorum yapabilirsiniz.

TikTok

En popüler video paylaşım platformlarından biri olan TikTok canlı yayın açma özelliği de sunuyor ancak bunun için bazı şartlar mevcut. Uygulama üzerinden yayın başlatabilmek için en az 1000 takipçiye sahip olmak ve en az 18 yaşında olmak gerekiyor.

Kwai

TikTok benzeri uygulamalar arasında yer alan Kwai'de makyajdan yemeklere oyunlardan spora kadar çeşitli kategorilerde kısa videolar bulunuyor. Kısa videoların yanı sıra canlı yayın da yapılabiliyor. Yayın esnasında hediyeler gönderilebiliyor ve yorum yapılabiliyor.

Bu rehberde Twitch tarzı uygulamalar listesi hazırladık. Listede yer alan hizmetlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.