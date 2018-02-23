BetterTouchTool, Apple Mouse, Magic Mouse, MacBook Trackpad, Magic Trackpad ve klasik fareler için ekstra hareketler (gesture) ekleyen hafif bir program. İster klasik fare ister Apple’ın kendi Magic Mouse’larını kullanın ekstra tuşlar atayabilir, imleç hızını artırılabilir, yeni dokunuşlar ekleyebilir, işlevler kazandırabilirsiniz. Ayrıca Mac'inizin ayarlarını daha da kolay yapmanızı sağlayan yeni hareketler (gesture) sunuyor.

Her Mac bilgisayarda bulunması gereken programlardan BetterTouchTool. Apple Magic Mouse, Apple Magic Keyboard, Apple Magic Trackpad, Apple Remote kısacası Apple’ın fare ve klavye setine sahipseniz işinize yarayabilecek olan bu programla Apple’ın anlamsız kısıtlamalarını aşabilirsiniz. Apple Mouse hızlandırma, Apple Mouse sağ ve orta tuş işlevini değiştirme, Apple klavye kısayolları atama, MacBook Trackpad hareketlerine yenilerini ekleme, klasik farenin tuşlarını değiştirme gibi Apple’ın izin vermediği işlemleri rahatça yapabildiğiniz bir uygulamadan bahsediyorum.

BetterTouchTool Özellikleri: