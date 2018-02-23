Her Mac bilgisayarda olması gereken programlardan.
BetterTouchTool, Apple Mouse, Magic Mouse, MacBook Trackpad, Magic Trackpad ve klasik fareler için ekstra hareketler (gesture) ekleyen hafif bir program. İster klasik fare ister Apple’ın kendi Magic Mouse’larını kullanın ekstra tuşlar atayabilir, imleç hızını artırılabilir, yeni dokunuşlar ekleyebilir, işlevler kazandırabilirsiniz. Ayrıca Mac'inizin ayarlarını daha da kolay yapmanızı sağlayan yeni hareketler (gesture) sunuyor.
Her Mac bilgisayarda bulunması gereken programlardan BetterTouchTool. Apple Magic Mouse, Apple Magic Keyboard, Apple Magic Trackpad, Apple Remote kısacası Apple’ın fare ve klavye setine sahipseniz işinize yarayabilecek olan bu programla Apple’ın anlamsız kısıtlamalarını aşabilirsiniz. Apple Mouse hızlandırma, Apple Mouse sağ ve orta tuş işlevini değiştirme, Apple klavye kısayolları atama, MacBook Trackpad hareketlerine yenilerini ekleme, klasik farenin tuşlarını değiştirme gibi Apple’ın izin vermediği işlemleri rahatça yapabildiğiniz bir uygulamadan bahsediyorum.
BetterTouchTool Özellikleri:
- 200’den fazla Magic Mouse hareketi
- Normal fareler için destek
- Çizme hareketleri
- Neredeyse sınırsız sayıda klavye kısayolu
- Önceden tanımlanmış 100’den fazla eylem
- Pencere yönetimi
- Finder’daki seçili dosyayı belirli uygulamalarla açma
- Menü çubuğunu bağlam menüsünde gösterme
- Birçok ek Force Touch hareketi ekleme
- Mac’i hareket veya kısayolla kilitleme
- Pencerenin kapat/küçült/tam ekran butonlarına sağ tık ayarı yapma
- Sıcak köşeleri yapılandırma
- Magic Mouse’a orta tuş ekleme
- Klavye kısayollarını belirli uygulamalara gönderme
- Finder’da kısayol veya hareketlerle yeni dosya oluşturma
- Normal faredeki ekstra butonları yapılandırma
- Hareketlerle pencere taşıma
- Uygulamalar, bağlantılar, scriptler vb. hareket veya kısayollarla açma
- Terminal komutlarını çalıştırma
- Mac’in parlaklık, ses vb. kontrolü
- Birden fazla profil oluşturma, profilleri içe/dışa aktarma
- Her hareket için Force Touch geri bildirimi yapılandırma
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