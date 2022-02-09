3uTools ile Windows bilgisayarınızda müzik, resim vb. dosya boyutlarının ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde akıllı telefon ve bilgisayarların hafızaları kullanıcılara yetmez oldu. Fotoğraflar, filmler, müzikler ve daha fazlası hem akıllı telefonların hafızasına hem de bilgisayarların hafızasına yetmiyor. Kullanıcılar çeşitli yöntemler ile cihazlarında yer açmaya çalışırken bu durum genellikle dosya silme işlemleri ile çözüme kavuşturuluyor. İşte tam da bu gibi durumlar da 3uTools kullanıcıların imdadına yetişiyor.

3uTools ile kullanıcılar akıllı telefon ve bilgisayarlarında depolama alanını yönetebilecek, depolama da en çok neyin yer tuttuğunu, hangi dosyada ne kadar alan kaplandığını görebilecekler. Tamamen ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunulan 3uTools, başarılı bir veri yönetim uygulaması olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle kalıntı ve gereksiz klasör ve dosyaları keşfederek cihazda yer açan uygulama, kullanıcıların alan açması konusunda imdatlarına yetişiyor.

3uTools Özellikleri

İngilizce dil,

Windows, Mac ve iOS sürümler

Ücretsiz kullanma,

Film, video, müzik ve daha fazla dosya hakkında detaylı döküm,

Cihaz bilgilerine detaylı olarak erişebilme,

Güvenli kullanım,

Ücretsiz olarak yayınlanan uygulama sayesinde kullanıcılar cihazlarına dair pek çok detaya erişebilecekler. Kullanıcılar cihazlarında hangi dosyanın ne kadar alan kapladığını öğrenmenin yanı sıra bu dosyaların ne tür olduğunu da öğrenebilecekler. Gereksiz dosyaları da kullanıcılara hatırlatarak sık sık yer açmaya yönelik tavsiyeler veren uygulama, basit kullanımı sayesinde de geniş kitleler tarafından sergileniyor. Mac, iOS ve Windows kullanıcıları için geliştirilen yapım güvenli kullanım ile kullanıcı verilerini de herhangi bir yer ile paylaşmıyor. Uygulama içerisinde sadece İngilizce dil desteği bulunuyor. Yani ne yazık ki Türkçe dil desteği yer almıyor.

Kullanıcıların batarya özelliklerine kadar pek çok detaya erişerek onları bilgilendiren uygulama günümüzde geniş bir kullanıcı kitlesini de bünyesinde bulunduruyor.

3uTools İndir

Resmi web sitesi üzerinde yayınlanan uygulama, Windows’un yanı sıra Mac ve iOS kullanıcıları tarafından da ücretsiz olarak indirilip kullanılıyor.