3uTools
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 101.72 MB
- Üretici 3uTools
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3uTools ile Windows bilgisayarınızda müzik, resim vb. dosya boyutlarının ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.
Günümüzde akıllı telefon ve bilgisayarların hafızaları kullanıcılara yetmez oldu. Fotoğraflar, filmler, müzikler ve daha fazlası hem akıllı telefonların hafızasına hem de bilgisayarların hafızasına yetmiyor. Kullanıcılar çeşitli yöntemler ile cihazlarında yer açmaya çalışırken bu durum genellikle dosya silme işlemleri ile çözüme kavuşturuluyor. İşte tam da bu gibi durumlar da 3uTools kullanıcıların imdadına yetişiyor.
3uTools ile kullanıcılar akıllı telefon ve bilgisayarlarında depolama alanını yönetebilecek, depolama da en çok neyin yer tuttuğunu, hangi dosyada ne kadar alan kaplandığını görebilecekler. Tamamen ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunulan 3uTools, başarılı bir veri yönetim uygulaması olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle kalıntı ve gereksiz klasör ve dosyaları keşfederek cihazda yer açan uygulama, kullanıcıların alan açması konusunda imdatlarına yetişiyor.
3uTools Özellikleri
- İngilizce dil,
- Windows, Mac ve iOS sürümler
- Ücretsiz kullanma,
- Film, video, müzik ve daha fazla dosya hakkında detaylı döküm,
- Cihaz bilgilerine detaylı olarak erişebilme,
- Güvenli kullanım,
Ücretsiz olarak yayınlanan uygulama sayesinde kullanıcılar cihazlarına dair pek çok detaya erişebilecekler. Kullanıcılar cihazlarında hangi dosyanın ne kadar alan kapladığını öğrenmenin yanı sıra bu dosyaların ne tür olduğunu da öğrenebilecekler. Gereksiz dosyaları da kullanıcılara hatırlatarak sık sık yer açmaya yönelik tavsiyeler veren uygulama, basit kullanımı sayesinde de geniş kitleler tarafından sergileniyor. Mac, iOS ve Windows kullanıcıları için geliştirilen yapım güvenli kullanım ile kullanıcı verilerini de herhangi bir yer ile paylaşmıyor. Uygulama içerisinde sadece İngilizce dil desteği bulunuyor. Yani ne yazık ki Türkçe dil desteği yer almıyor.
Kullanıcıların batarya özelliklerine kadar pek çok detaya erişerek onları bilgilendiren uygulama günümüzde geniş bir kullanıcı kitlesini de bünyesinde bulunduruyor.
3uTools İndir
Resmi web sitesi üzerinde yayınlanan uygulama, Windows’un yanı sıra Mac ve iOS kullanıcıları tarafından da ücretsiz olarak indirilip kullanılıyor.
3uTools
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 101.72 MB
- Üretici 3uTools
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3uTools sayesinde iOS cihazınızda dosyaların boyutlarını öğrenebilir, verileri yönetebilirsiniz.
Akıllı telefon ve bilgisayar insan yaşamı için artık vazgeçilmez bir hale geldi. Metroda, parkta, sokakta kısaca hayatımızın her an her noktasında artık teknolojiye ihtiyaç duyuyoruz. Bu teknolojilerin başında da kuşkusuz akıllı telefon ve bilgisayarlar geliyor. Bazen fotoğraf çekmek için, bazen haberleşmek için bazen de gelişmeleri takip edebilmek için her an her yerde teknoloji yanımızda yer alıyor. Teknoloji hayatımıza girdiği gibi bazı ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. Akıllı telefon ve bilgisayarlardaki hafıza sorunu da bu ihtiyaçlardan bir tanesi olarak gösteriliyor. Bu durum beraberinde pek çok uygulamanın da geliştirilip piyasadaki yerini almasına vesile oluyor. Bu uygulamalardan bir tanesi de 3uTools olarak ifade ediliyor.
3uTools sayesinde kullanıcılar dosya depolama alanında epey rahatlayacak gibi görünüyor. 3uTools ile kullanıcılar akıllı telefon ve bilgisayarları üzerinde tüm detaylara ulaşabilecek, hangi dosyasının en kadar yer kapladığını görebilecekler. Film, müzik, fotoğraf ve buna benzer dosyaları detaylı analizler ile görebilecek olan kullanıcılar, neyin ne kadar yer kapladığına daha kolay ve daha hızlı bir şekilde erişebilecekler.
3uTools Özellikleri
- İngilizce dil,
- Güvenli bir analiz ortamı,
- Detaylı analiz ve içerikler,
- Sade kullanıcı arayüzü,
- Cihaz üzerindeki tüm özellik ve detaylara kolayca ulaşabilme,
- Ücretsiz kullanım
Tamamen ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunulan 3uTools, İngilizce dil desteğine sahip. Kullanıcılara detaylı dökümanlar sunan uygulama, sade kullanıcı arayüzü ile de ilk kullananların işini epey kolaylaştırıyor. Detaylı içerikler sayesinde cihazlarında neyin ne kadar yer kapladığını öğrenen kullanıcılar, çeşitli temizleme yöntemleri ile de karşılaşıyorlar. Aynı içerikleri de tespit eden uygulama, aynı dosyaların iki kez depolama alanı kullanmasının da önüne geçmiş oluyor.
Windows, iOS ve Mac cihazlar için üretilen uygulama kendi resmi web sitesi üzerinden indirilip kullanılabiliyor. Hem indirmesi hem de kullanımı ücretsiz olan uygulama günümüzde epey geniş bir kitleye de ev sahipliği yapıyor.
3uTools
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 101.72 MB
- Üretici 3uTools
-
3uTools ile Mac bilgisayarınızda dosyaları yönetebilir resim, müzik, film gibi dosyaların boyutunu öğrenebilirsiniz.
Günümüzde dosya depolama adeta baş belanı haline geldi. Akıllı telefon ve bilgisayarların hafızaları depolama alanında yetersiz kalırken bu durum genellikle kullanıcıların dosyaları silmesi ile sonuçlandı. Kullanıcılar çeşitli yardımcı programlar ile durumu çözmeye çalışsalar da ne yazık ki istenen sonuç bir türlü elde edilemedi. Tam da bu noktada 3uTools isimli bir uygulama milyonlarca insanın sorununu çözmek için yayınlandı.
Dosya yönetim uygulaması olarak karşımıza çıkan 3uTools tamamen ücretsiz olarak yayınlandı. Windows, Mac ve iOS kullanıcıların beğenisine sunulan uygulama, İngilizce dil desteğine sahip. Türkçe dil desteği yer almayan uygulama ile kullanıcılar akıllı telefon ve bilgisayarlarında hem cihaz bilgilerine hem de hangi dosyanın nerede ne kadar veri depoladığına erişebilecekler. Günümüzde insanların büyük bir sorunu haline gelen bu durum genellikle dosyaların silinmesi yani format yöntemi ile çözülüyordu. Hafızası dolan bilgisayar ve telefonlar yavaşlamaya neden olurken, atılan format işlemi ile cihazlar nefes alıyor ve eskisi kadar olmasa da biraz daha hızlı konuma geliyordu.
Günümüzde milyonlarca kullanıcı çeşitli veri yönetim uygulamaları ile bu durumu aşmaya çalışsalar da henüz istenen bir sonuç tam olarak elde edilebilmiş değil. 3uTools adlı uygulama kullanıcılara pek çok özelliği bir arada sunuyor. Bunlardan başlıca olanlarından bir tanesi uygulamanın kişinin cihazına dayalı olarak pek çok ayrıntıyı paylaşması. Örneğin uygulama bir iOS cihazda yüklü ise batarya özelliklerinden tutunda batarya sağlığına kadar pek çok özelliği kullanıcısına gösteriyor olması verilebilir.
3uTools Özellikleri
- Basit yapı,
- Güvenli,
- Ücretsiz,
- Detaylı analizler,
- Tüm dosya verilerine diledin gibi eriş,
- İngilizce,
- Dosyaları detaylı sınıflandırma
3uTools sayesinde kullanıcılar telefon ve bilgisayarlarında detaylı bir analiz yapabilecekler. Kullanımı yaygınlaşan uygulama sayesinde cihaz üzerinde ne kadar müzik dosyası var, filmler ne kadar yer kaplıyor ya da aynı olan resimler hangileri gibi detaylara ücretsiz olarak erişebilecekler. Milyonlarca kullanıcı tarafından ilgiyle kullanılan yapım, dosya yönetim uygulamaları arasında ciddi bir konumda yer alıyor.
3uTools İndir
Dileyen kullanıcılar 3uTools’ün resmi web sitesi üzerinden uygulamayı ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirler.