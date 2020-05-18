iMyFone LockWiper, Mac üzerinde kolaylaca çalışabilen, Apple ID kırma ve iPhone Ekran Kilidi Sıfırlama işlemleri için tercih edebileceğiniz bir programdır. Satın almak için bu adrese göz atabilirsiniz.

iOS işletim sistemi kullanan cihazları tercih edenlerin bileceği üzere Apple ID ya da ekran kilidi sorunları, neredeyse en çözülemez problemlerin başında gelmektedir. iPhone ya da iPad kullanırken bu şifrelerden bir tanesini kaybettiğinizde, cihazınız neredeyse kullanılmaz hale gelmektedir. Üstüne üstlük dosyalarınızı kaybetmeden bu şifreleri kurtarmanın pek yolu da bulunmamaktadır.

iMyFone LockWiper Mac programanın amacı ise şifreleri dosya kaybı yaşatmadan kurtarabilmektir. Bunun için dosyayı Mac'e kurmanız ve kayıt olduktan sonra karşınıza çıkan yönlendirmeleri yapmanızdır. Bu yönlendirmeleri doğru tamamladıktan sonra, şifrelerinizi dosya kaybı yaşamadan kurtarmanızın bazı yolları program tarafından gösterilmekte ve uygulatılmaktadır.

iMyFone LockWiper ile Apple Kimliği ve iPhone Ekran Kilidi Şifresi Sıfırlama başlıklı yazımıza bakarak, izlemeniz gereken yolları daha ayrıntılı şekilde öğrenebilirsiniz. O yazıdaki adımları takip ettikten sonra, şifrelerinizi sıfırlama şansınızı kullanabilir ve mümkünse başarabilirsiniz.

iMyFone LockWiper Özellikleri