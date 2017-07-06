Mark Zuckerberg'in Yeni Durağı Alaska

Mark Zuckerberg artık biraz canımı sıkmaya başladı. Amerika’nın 50 eyaletini geziye çıkan Facebook’un CEO’su, verdiği sosyal mesajlarla adeta bir kanatsız meleğe dönüştü. Hayır ABD başkanlığına yürüyor dedik, onu da yalanladı. Resmen insanın “Ey Zuckerberg, sen kimsin ya?” diyesi geliyor.

Son gezi durağı Alaska olan ‘meleğimiz’ bu sefer de bölge insanının işsizlik ve geçim sorununa dikkat çekti. Alaska petrol ve gaz rezervlerinin geliştirilmesi için kullanılan Alaska Daimi Fonu’nun, bu bölgedeki insanların gıda, kira ve diğer temel ihtiyaçları içinde kullanılabileceğini öne sürdü. Kendi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, fonun temelini vergilerin değil, doğal kaynakların ve yerli yatırımcıların destekleriyle sağlanabileceğini yazdı.

Temelde, bir ülkedeki bütün insanların yaşamları boyunca ön şart ve formalite olmaksızın yaşamalarına yetecek bir gelirin sağlanması mantığını taşıyan evrensel temel gelir fikri, teknolojiyle birlikte kaybolan çoğu iş kolunu düşündüğümüzde, oldukça mantıklı bir politika. Üstelik Zuckerberg, bu fikrin tek savunucusu da değil. Yine de bu kadar parası olan bir adamın, ülkesini ve Dünya’daki insanları bu kadar düşünerek çözümler üretmeye çalışması malum bir Türk vatandaşı olarak beni rahatsız ediyor. Malum, karşılıksı iyilik biz Türkleri hep bir kıllandırır. Neyse, Zucekerberg’e son sözüm, “Ya Mark, sen hayırdır?”

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