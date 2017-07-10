Mass Effect Andromeda Denuvo'yu Bıraktı

Çıktıktan sonra sert eleştirilere maruz kalan BioWare'in son RPG oyunu Mass Effect Andromeda için yayınlanan son güncelleme ile birlikte Denuvo telif koruma sisteminin bırakıldığı görülüyor.

Güncelleme notlarında oyunun en zayıf yönü olan yüz animasyonlarının da geliştirildiğinden bahsediliyor. Hatırlanacağı üzere Mass Effect Andromeda'nın ilk çıkış yaptığı dönemde oyun karakterlerinin yüz ifadeleri adeta bir oyuncak bebeği andırıyordu. 2000'li yılların başında olsaydık bu kalite kabul edilebilirdi; fakat günümzde çıkan bir oyunun bu derece kalitesiz animasyonlarla çıkmış olması bir hayli büyük bir ayıptı. Neyse ki eleştirilere kulak verildi ve sonradan yayınlanan bir yamayla durum bir miktar düzenlendi. Yeni yamayla animasyonlar daha da iyi hale getiriliyor.

Güncelleme notlarında oyunun kararlı çalışması için bazı geliştirmeler yapıldığı da söyleniyor; fakat Denuvo'nun kaldırıldığından bahsedilmiyor. Bu durumun kalıcı olup olmadığını bilemiyoruz, daha önceden belli oyunlarda Denuvo'nun güncel sürümünün eklenmesi için bu koruma sistemi geçici olarak kaldırılmıştı.

Mass Effect Andromeda daha önceden korsanlar tarafından kırılarak torrent üzerinden paylaşılmıştı. Ayrıca Denuvo, son zamanlarda güvenilirliğini de kaybetmeye başlamıştı. Resident Evil 7 ve Rime çıktıkları hafta kırılmıştı. Bunun sonucu olarak firmaların Denuvo'yu tercih etmeyi bırakması doğal bir durum. EA'nın da Mass Effect Andromeda kırıldıktan sonra bu koruma sistemini kullanmayı bırakması ve Origin'in kendi koruma sistemiyle yola devam etmesi mantıklı bir karar.

Mass Effect Andromeda Torrente Düştü