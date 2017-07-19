Mükemmel Selfie İçin Doğru Kamera Açıları Açıklandı

Mükemmel selfie hakkında biz de çok kere yazdık çizdik. En etkili profil resimlerinden, iyi selfie çekmeniz için bilmeniz gerekenlere kadar anlattık durduk. Ama Almanlar öyle mi? Oturmuş araştırmış adamlar. Ancak, Bamberg Üniversitesi psikologlarının 300’den fazla katılımcının yardımıyla yaptıkları çalışmanın sonuçları biraz enteresan.

Selfielerde nasıl daha çekici ve zayıf görüneceğine yönelik araştırmada, katılımcılar 7 farklı selfie pozisyonunda fotoğraflanan yüzleri ilgili çekicilik, zeka, baskınlık ve kilo gibi değişkenlerle değerlendirdi. Çalışmanın sonucunda kamera konumunun büyük etkisinin altı çizilirken, aynı zamanda yalnızca bir kamera pozisyonunun doğru olduğuna dair genel inancın yanlış olduğu ortaya çıkarıldı.

Kadınlar Kameralar Sola!

Yeni Araştırmaya Göre En İyi Selfie Pozisyonları

Yüzün sol tarafını göstermek, özellikle kadınlar için algılanan çekiciliği olumlu etkiliyor. Sağ taraftan çekilen selfielerse, kadınların daha yardımsever algılanmasını sağlıyor. Yüzün sağ tarafı özellikle erkekler için algılanan sempatiyi olumlu etkilerken, insanların genel olarak daha zeki görünmesini sağlıyor.

Yüksekten çekilen selfielerin daha zayıf gösterdiği de çalışma sonucu ortaya çıkan veriler arasında. Üstelik az buz da değil, tam 9 kilo!

Bu bilim insanları yüzünden de kimseye güven kalmadı kardeşim!

Selfielerin Gelecekteki Gücü

Uzmanlar Açıkladı: Selfie Düşkünleri Kendini Beğenmiş Falan Değil!