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Overwatch Ligi Oyuncuları Ayda 50 Bin Dolar Kazanacak

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Blizzard, gelecek yıl düzenlenecek e-spor organizasyonu Overwatch League hakkındaki yeni ayrıntıları sonunda açıkladı. Blizzard'ın açıklamalarında özellikle takımlardaki profesyonel oyuncuların yılda en az 50 bin dolar kazanabileceği ayrıntısı dikkat çekti.

Profesyonel bir Overwatch oyuncusu olmaksa bu noktada hiç kolay değil. Turnuvalar için günlerce antrenman yapan takımlar ve ufak bir hatayla takımına maçı kaybettirebilen oyuncular olabiliyor. Ancak profesyonel e-spor oyuncularının kazandıkları paraların boyutu da gerçekten çok yüksek seviyelerde. Gelecek yıl düzenlenecek Overwatch League maçları için takımlar profesyonel oyunculara primler dışında aylık neredeyse 50 bin dolar maaş verecek. Ayrıca organizasyonlar kapsamında, her bir oyuncu için sağlık sigortası ve emeklilik tasarruf olanağı da sağlanıyor. Takımın turnuva ve etkinliklerde kazandığı tüm ikramiyelerin en az yüzde ellisi de doğrudan oyunculara dağıtılıcak.

Blizzard, kadrolarını hangi şehirlerden oluşturulacağını da açıkladı. Boston, New York, Los Angeles, Miami-Orlando, San Francisco, Şanghay ve Seul şehirlerinden profesyonel oyuncular seçilecek. Ancak, gelecekte açıklanacak dünya çapında farklı Overwatch Ligleri de olacak. Bu ligler için, dünyanın dört bir yanından oyuncular aday olabilecek.

Overwatch League'ın ilk oyuncuları 1 Ağustos - 30 Ekim tarihleri ​​arasında seçilecek.

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Yazar: - 27.07.2017

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