Overwatch'un Yeni Ceza Sistemi Devreye Girdi

Blizzard, Overwatch'un oyun zevkini baltalayan ve diğer oyunculara sıkıntı yaratan kullanıcıları caydırmak ya da gerekirse oyundan uzaklaştırmak için uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni ağırlaştırılmış ceza sistemini bugün itibarıyla devreye soktu.

Blizzard yaptığı açıklamada; "oyun içi raporlama ve oyuncu cezalandırma sisteminin en önemli özelliklerimizden biri olduğuna inanıyoruz ve önümüzdeki yıl bunu geliştirmek için çaba sarf etmek istiyoruz. Bu sebeple, daha etkili olması açısından, kötü davranış sergilediği rapor edilen oyunculara, hızlı ve ağırlaştırılmış cezalar vermeyi düşünüyoruz." şeklinde net ifadeler kullandı.

"Artık Overwatch'ta, küfürlü sohbet, taciz, oyun içi spam, maçta hareketsizlik (kasıtlı olarak AFK) gibi durumlar da bu ceza sisteminin içine alındı. Bu tür davranışlardan birini yapan herhangi bir oyuncu görmeniz durumunda, göndereceğiniz rapor doğrultusunda o oyuncu kısıtlı süreli cezalar alabileceği gibi tamamen oyundan da banlanabilir."

Ağırlaştırılmış ceza sistemi, cezaların daha uzun ya da daha hızlı olması dışında, eski ceza sisteminin neredeyse aynısı. Fakat durum ne olursa olsun stüdyo, oyundaki disiplin yaklaşımını değiştirmeye devam ediyor ve önümüzdeki aylarda "rekabetçi sezon yasaklarını ölçeklendirme" ile oyun içi raporlama sistemini kötü kullananlara ceza getirme gibi sistemlerle bu işi bir adım daha ileriye götürmeyi amaçlıyor.

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