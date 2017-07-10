PlayerUnknown's Battlegrounds, CS: GO'yu Solladı!

Sadece birkaç ay önce erken erişimde oyuncuların beğenisine sunulan PlayerUnknown's Battlegrounds oyun dünyasını şekillendirmeye başladı bile.

Mart ayında erişime açılan PUBG bir yandan geliştiriliyor, diğer yandan heyecan dolu online karşılaşmalara ev sahipliği yapıyordu. Adeta bir salgın gibi yayılan PlayerUnknown's Battlegrounds ilginç oyun sahnelerine de ev sahipliği yapmaktaydı. Her gün yeni ve uçuk bir PlayerUnknown's Battlegrounds aksiyon sahnesiyle karşılaşabiliyoruz, oyuncular araçlarla uçuyor, rakiplerine beklenmedik tuzaklar kuruyor ve aksiyonun suyunu çıkarıyor. Oyunun bu yapısı sayesinde PlayerUnknown's Battlegrounds çıkışının ilk üç ayında 4 milyondan fazla kopya satmayı başarmıştı.

PlayerUnknown's Battlegrounds'un satışları etkileyici rakamlara ulaşırken aktif oyuncu sayısı da gayet iyi. Hatta 9 Temmuz tarihinde PlayerUnknown's Battlegrounds, Steam üzerinde en çok oyuncu sayısına sahip olan oyunların birçoğunu geride bıraktı, bu oyunlar arasında CS: GO da yer alıyor.

9 Temmuz tarihli Steam aktif oyuncu istatistiklerinde PUBG'nin toplamda 239.000'den fazla oyuncu sayısına ulaştığı raporlanıyor. Bu oyuncu sayısı PUBG'yi Steam'in en çok aktif oyuncu sayısına sahip 2. oyunu yapmış. Normalde bu listede ilk üç sırayı CS: GO, DOTA 2 ve PayDay 2 gibi oyunlar kapıyordu. PlayerUnknown's Battlegrounds 2. sırada yer alan CS: GO'yu az bir farkla geçti. İstatistiklerin alındığı saatte CS: GO'yu oynayan 238.742 oyuncu bulunuyordu.

Geçtiğimiz günlerde PlayerUnknown's Battlegrounds geliştiricileri oyunun erken erişimden beklenenden biraz daha geç çıkacağını duyurmuşlardı. Buna rağmen oyunun final sürümünün 2017'nin son çeyreğinde yayınlanması planlanıyor.

Playerunknown's Battlegrounds, 3 Ayda 4 Milyon Sattı!