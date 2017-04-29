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Playstation 4, 60 Milyon Barajını Geçti

Playstation 4 satış rakamı

Sony tarafından yayınlanan son raporlara göre; Playstation 4, bugün itibarıyla tam tamına 60 milyon adet gönderime ulaştı. Bu rakam satılan PS4 sayısını göstermezken, mağazalara ulaşan konsolların sayısını belirtiyor. 

Kasım 2013'ten, Mart 2017'ye kadar olan süreçte 60 milyon barajını geçen Sony'nin, hala finansal çeyrek başına iki buçuk milyondan fazla konsol sattığı da belirtildi. Yapılan resmi açıklamalara göre 2016'nın son çeyreğinde 2.9 milyon Playstation 4'ü mağazalara ulaştıran Sony, bir önceki finansal çeyrekte 2.3 milyon gönderim yapmıştı. Bu gönderimlerle birlikte Sony'nin giderek düşmesi gereken gönderim sayısının arttığı da görülmüş oldu. 

2016'nın konsol satışları açısından kötü geçmesi beklenirken, Playstation 4 Pro'nun ve diğer sürümlerin de çıkmasıyla birlikte satışlar beklenenin üzerinde oldu ve Sony'nin bu yıl boyunca 20 milyondan fazla konsol sattığı açıklandı. Bu rakam 2015 senesinde 17.7 milyon civarında olmuştu. Yani Sony, 2016'da satışlarında yüzde 13 gibi bir artış sağlamayı da başardı.

Şirketin bir sonraki Nisan ayına kadar 18 milyon daha konsol satmayı planladığı ve 2018'in Nisan ayında toplamda 78 milyon konsol rakamına ulaşmayı amaçladığı da açıklandı. Playstation 3 ise toplamda 80 milyon satmıştı. Playstation 4 ile Sony'nin bu rakamı yakalayabileceği de söylendi. 

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Yazar: - 29.04.2017

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