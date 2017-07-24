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Pokemon GO Fest Tam Bir Kabusa Dönüştü

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Geçtiğimiz yılın yaz ayında popüler olan Pokemon GO festivali, bu yıl 22 Temmuz'da yapıldı. Niantic Labs tarafından düzenlenen festival, hem kullanıcılar hem de organizatörler için beklendiği gibi gerçekleşmedi. Kısaca, festival Niantic Labs için bir kabusa dönüşürken, oyunseverlerin tepkisini topladı.

2016'nın yaz aylarında deliler gibi oynanan Pokemon GO, bu yıl çeşitli etkinlikler ile tekrar canlandırılmaya çalışıyor. Oyuna yeni karakterler ve özellikler getiren Niantic Labs, Pokemon GO Fest isimli etkinlikte oyunculara son derece eğlenceli bir etkinlik düzenlemeyi planlıyordu. 

Yapılan etkinliklerde başarılı olan oyunculara ödüller vereceğini açıklayan Niantic Labs, Pokemon GO Fest organizasyonunu için oyunseverlerin beklentilerini de bir hayli yükseltmişti. Ancak, festival başladığı andan itibaren söz konusu etkinlik, kullanıcılar ve  Niantic Labs için adeta bir kabusa dönüştü. Oyunun sunucularında yaşanan sorunlar, bağlantı hataları ve oyunun bunlara bağlı olarak performansı sağlayamaması gibi pek çok sıkıntı ile karşı karşıya kalan Niantic, etkinlikte son derece vasat bir görüntü sergiledi. 

Bu etkinlik ile tekrar canlanması düşünülen oyun belki de oyunseverlerin gözünde daha kötü bir duruma düştü. Elbette, bu kadar beklenti oluşturduktan sonra kötü bir etkinlik düzenleyen Niantic'i oyuncular topa tutmayı unutmadı. Festival alanı içerisinde ve sosyal medyada tepki gösterilen Pokemon GO'nun, tekrar eski günlerine dönebilmesi zor görünüyor.

Pokemon GO Fest etkinliğinde yaşananları gösteren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

İndir96.86 MB
Pokemon GO Android
Pokemon GO Android Android İçin Pokemon Oyunu

İndir251 MB
Pokemon GO iOS
Pokemon GO iOS iPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu

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Yazar: - 24.07.2017

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