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Pokemon GO'nun 1. Yaş Günü Küresel Olarak Kutlanacak

pokemon go 1 yaşında

Piyasaya çıkmasının üzerinden tam 1 sene geçmesine rağmen hala çok konuşulan, 752 milyon indirilmeye ve 1.2 milyar dolar gelire sahip rekortmen oyun Pokemon GO’nun ilk canlı etkinliğine sayılı günler kaldı. 22 Temmuz’da gerçekleşecek büyük organizasyonun biletleri çoktan tükendi.

Amerika’nın Chicago Grant Park'ında düzenlenecek Pokemon GO Festivali, binlerce Pokemon eğitimene ev sahipliği yapacak. Milyonların da ‘Challenge Windows’ etkinliğiyle uzaktan dahil olacağı çok sayıda turnuvaya parktakilerle, Dünya’nın diğer ucundaki oyuncular beraber mücadele edecekler. PokemonGo Festivali’nden sonra Ağustos ayında, Japonya'nın Yokohama şehrinde düzenlenecek Pikachu Outbreak etkinliğini bekleyen Pokemon severler, oyuna verdikleri yaklaşık 1 senelik emeklerinin karşılığını alacağa benziyorlar.

Ben yine de, geçen sene de düzenlenen Pikachu Outbreak etkinliğinden kısa bir görüntü buraya bırakıp, ‘o kadar da’ Pokemon’a bayılmayan Japon kardeşlerime 9-15 Ağustos tarihlerinde evlerinde kalmalarını öneririm.

Festival programını takip etmek ve ayrıntılı bilgi için Pokemon GO Festival sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İndir96.86 MB
Pokemon GO Android
Pokemon GO Android Android İçin Pokemon Oyunu

İndir251 MB
Pokemon GO iOS
Pokemon GO iOS iPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu

İlk Canlı PokemonGo Etkinliği İçin Bilet Satışları Başlıyor

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Yazar: - 13.07.2017

Pokemon GO'nun 1. Yaş Günü Küresel Olarak Kutlanacak İçin Yorum Yaz

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