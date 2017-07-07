PS4 Oyunları Artık PlayStation Now Üyeliğiyle PC'de Oynanabilecek

Çıkışının üzerinden 2 yıl kadar zaman geçmiş olsa da PlayStation Now hizmeti nihayet PlayStation 4 oyunlarına kavuşuyor.

Dün yapılan açıklamayla PlayStation ekibi, PS4 oyunlarının ilk toplu oyun paketinin PS Now'a geldiğini ve böylece PS Now kütüphanesinin toplam oyun sayısının da 500'ü aştığını açıkladı. Ama durun, daha iyi bir haberimiz daha var. Kütüphanede aktif bir aboneliğiniz olduğu sürece artık Windows 10 PC'nizde de PS4 oyunları oynayabileceksiniz.

Oyuncuların bahsi geçen servisi denemeleri için Sony, PS Now platformunda iki farklı zamanlı teklif yayınladı. Sony, söz konusu hizmet için ayda 19,99 dolar ücret alıyor olmasına rağmen, yeni abonelerinden ilk aylar için yalnızca 9,99 dolar tahsil edeceğini açıkladı. Bunun yanı sıra, 1 yıllık abone olanlardan bu süre için sadece 99.99 dolar talep edeceğini de açıkladı.

Eğer bu teklif ilginizi çektiyse hemen bugün PS Now kanalına katılarak aşağıdaki listedeki oyunları seçebilir ve üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

Killzone Shadow Fall

God of War 3 Remastered

Saints Row IV: Re-Elected

WWE 2K16

Tropico 5

Ultra Street Fighter IV

F1 2015

Darksiders II Deathinitive Edition

Evolve

MX vs ATV Supercross Encore

Resogun

Helldivers

Broken Age

Dead Nation: Apocalypse Edition

Grim Fandango Remastered

Akiba’s Beat

Castlestorm Definitive Edition

Exist Archive: The Other Side of the Sky

Nidhogg

Super Mega Baseball

Bu 20 adet oyun, PS4 veya Windows PC platformlarında oynanabiliyor. Tek yapmanız gereken PS4 Now kanalına üye olmak. Bu oyunlardan hemen hepsi ilk 7 gün ücretsiz denenebiliyor.

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