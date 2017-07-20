Robot Fizik Tedavi Doktoru, İnsanların Yürüyebilmelerine Yardımcı Olacak!

Yapay zekanın, nörolojik yaralanmalar sonucunda oluşan felç durumunu iyileştirebileceği açıklandı. Bir sinir ağı tarafından kontrol edilen robotik koşum takımı, insanlara normal yürümeyi hızla geliştiren özel bir tedavi imkanı sunuyor.

Felç veya omurilik hasarından sonra hareket etme zorluğunun önüne geçmek için yürüme yardımı hayati önem taşıyor. Ancak bu işlem yanlış bir şekilde yapılırsa, kişide kalıcı olarak yürüme bozukluğuna neden olabilir. Yapay zeka destekli robotik koşum takımı yanlış yönlendirmeler sonucu oluşan yürüme bozukluklarını engelleyebilir.

Bu tür koşum takımları, koşu bandı yürüyüşü sırasında kişiselleştirilebilirken, insanın normal zamandaki yürüyüşünü düzeltmek için dinamik olarak ayarlanmazlar. Örneğin; bir fizyoterapistin aksine, bir koşum takımı, kişinin yürüyüş pozisyonunu düzeltmesi durumunda bunu gözlemleyemez. Ve eğer bir kişi yanlış bir pozisyonda hareketleri tekrarlarsa, kalıcı yürüme bozuklukları oluşabilir.

Beyne Yürümeyi Öğretecek

Lozan İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’ndeki NCCR Robotics'ten araştırmacılar, Lozan Üniversitesi Hastanesi'nde geliştirdikleri yeni akıllı kablo sistemiyle bunun olmasını engelleyecek. Yeni teknolojiyle, var olan koşum takımları gibi bir insanın ağırlığını basitçe desteklemek yerine, ileri, geri ya da yana iterek yürüme pozisyonunu düzeltilebilecek. Yeni sistem, felç veya omurilik hasarı sonucunda kaybedilen kas kütlesini yeniden inşa ederken, yerçekimi ile hareket arasındaki dengeyi beyne yeniden öğretiyor.

Robotik koşum takımı; bacak hareketi, basamak çıkma ve kas aktivitesi hakkında beden algılayıcılarından bilgi toplayıp, algoritmayı besledikten sonra bunu yapıyor. Koşum takımı daha sonra, kişinin doğal bir yürüyüş gerçekleştirmesi için gövdesine ne kadar kuvvet uygulanacağına karar veriyor.

İngiltere Hertfordshire Üniversitesi'nden Farshid Amirabdollahian, piyasada robotların kişilerin omurilik hasarlarından kurtarılmasına yardımcı olduğu çok sayıda ürün olduğunu söylüyor. Amirabdollahian, “Sistemler daha zeki hale geldikçe, rehabilitasyon sonuçları da daha iyi sonuçlar verecektir" diyor.

Doğadan Esinlenerek Geliştirilmiş 7 Robot

Dünyanın İlk Robot Avukatı 50 Eyalette Daha İş Başı Yaptı