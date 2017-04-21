Samsung'un Windows 10 Galaxy Book Tabletleri Surface'lerden Ucuz

Samsung MWC 2017’de övgüleri toplayan, Surface Pro cihazlarıyla yarışmaya hazır. Windows 10 işletim sistemine sahip Galaxy Book tabletleri, raflara yerleşmek için gün sayıyor. Üstelik Microsoft Surface Book’lardan daha ucuz!

Kutusunda kalemi ve klavyesiyle birlikte gelecek 10.6 inçlik Galaxy Book'un fiyatı sadece 629 dolar.Tabletin 12 inçlik modeliyse bin 129 dolardan satışa sunulacak. Bugünden itibaren Verizon üzerinden ön satışlarına başlanan 12 inçlik Samsung tabletin LTE sürümü için satış fiyatıda bin 299 dolar olarak açıklandı. Galaxy 10 tabletin eş değeri Surface Pro 4 cihazlar, şu an 799 dolardan satışa sunuluyor, üstelik Surface Pro'ların kalem ve klavyelerine ayrıca ücret ödemeniz de gerekiyor.

Galaxy Book’lar 1 aydan önce raflarda olmayacak. Mağazalardan ancak gümüş renkli tabletleri satın alabileceğiz, modelin özel siyah rengi sadece Best Buy’da satışa sunulacak.

Samsung’un yeni modellerinde en çok heyecan veren özelliklerden biri S kalemler. Bu aparat gerçek yazı yazma tecrübesini teknoloji ile buluşturuyor. Cihaz, Super AMOLED 12 inç ve 10.6 inç TFT ekran ful HD görüntü kalitesini her daim yanınızda taşıyabilmenizi de sağlıyor. Hızlı şarj olan Galaxy Book, 11 buçuk saat video oynatabilme kapasitesine sahip. Yeni Galaxy Book’ların, Türkiye’de ne zaman ve hangi fiyattan satışa çıkacağını öğrenmek için Tamindir.com'dan ayrılmayın..