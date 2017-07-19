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Snapchat Gözlükleri Artık Amazon'da!

snapchat

Geçen senenin başlarında piyasaya sürülen Snapchat gözlükleri yalnızca mobil satış makineleri olan Snapbots'ta özel olarak satılıyordu. ABD’nin farklı eyaletlerinde rastgele açılan ve bir harita aracılığıyla gözlüklerin satışını gerçekleştiren Snapbot sistemi, kullanıcıların gözlüklere ulaşmasını zorlaştırıyordu. Snapchat bu duruma son vererek, Snapchat gözlüklerini herkese açık bir şekilde piyasaya sürdü.

Snapchat gözlükleri artık Amazon’dan 129,99 dolar karşılığında satın alınabilir. Siyah, Mercan ve Gökmavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa çıkarılan gözlükler büyük ilgi görüyor. 

Aynı zamanda güneş gözlüğü olarak da kullanılan Snapchat gözlüğü ile 10, 20 veya 30 saniyelik videolar kaydedebilir ve daha sonra bunları Snapchat'te paylaşabilirsiniz. Her gözlük kabında bir şarj kutusu, temizlik bezi ve bir yıllık garanti belgesi bulunuyor.

Gözlükler, Snapleriniz ile daha ilginç şeyler yapmanıza yardımcı olmak için elleriniz serbest haldeyken video çekmenizi sağlıyor. Aynı zamanda Snaplerinizi dairesel bir video formunda yayınlayarak, benzersiz bir perspektife sahip oluyorsunuz.

Snapchat Gözlükleri Satışa Sunuldu

Snapchat Gözlükleri İnternetten Satışa Başladı

Snapchat Hesabı Nasıl Silinir?

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Yazar: - 19.07.2017

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