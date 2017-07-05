Snapchat'te Artık Hikayelere Bağlantı Eklemek Mümkün

Popüler hikaye paylaşma platformu Snapchat, rakipleri karşısında ayakta kalabilmek için yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. En büyük rakibi Instagram'ın hamlelerine karşılık olarak müthiş özellikler eklenen platform, her zaman bir adım önde olmak için çalışıyor. Şimdi de Snapchat hikayelerine bağlantı ekleme, ses filtreleri ve zemin ekleme özellikleri getirildi.

Geçmişte hiçbir bağlantıya izin vermeyeceğini açıklayan Snapchat, bu kuralı günümüz şartları göz önüne alındığında kırmak zorunda kaldı. iOS ve Android platformları için aynı anda yayınlanan özellik, kullanıcıların istedikleri web sitelerine bağlantı vermesine olanak tanıyor. Snapchat'in dahili tarayıcısında açılan bu bağlantılar, daha önce reklam kampanyaları için kullanılabiliyordu.

Aşağıdaki videodan yeni yaratıcı araçların nasıl kullanıldığına dair bilgi edinebilirsiniz:

Arkaplanlara koyabileceğiniz zeminler ise çektiğiniz hikayelerinizin daha renkli ve desenli olmasına imkan veriyor. Bu özellik, insanların sadece yüzlerini değil, arkalarındaki zeminleri de yaratıcı yollarla güzelleştirmesini sağlıyor.

Ses filtrelerine gelince, hikayelerinize mizah ve stil katmak isterseniz tam size göre diyebilirim. Hikaye anlatımını interaktif kılmak isteyenler eminim beğeneceklerdir.

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