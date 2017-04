Star Wars Battlefront 2'nin Tanıtım Videosu ve Tüm Detayları Paylaşıldı

Dün sizlerle Star Wars Celebration etkinliğinden hemen önce yayınlanan Star Wars Battlefront 2 Teaser Trailer'ını paylaşmıştık. O video oyun hakkında sadece ipuçları verirken, EA tarafından şimdi de oyunun tam tanıtım videosu ve birçok detayı paylaşıldı.

Star Wars Return of the Jedi ile Star Wars The Force Awakens arasındaki bağlantıyı kuran ve aynı zamanda etkileyici bir senaryoya da sahip olan Star Wars Battlefront serisi 2.oyunuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Oyun single player özelliğinden daha çok multiplayer oyun seçeneği ile daha çok ön plana çıkıyor. Çünkü çoklu oyunculu modda 40 oyuncuya kadar destek veriliyor ve ortaya muhteşem bir galaktik savaş alanı çıkıyor. 2 dakikalık etkileyici tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu tanıtım videosunun Türkçe altyazı desteği de bulunuyor.

Battlefront 2'de ayrıca tanıtım videosundan da görüldüğü üzere uzay gemileri de bu galaktik savaşa fazlasıyla dahil oluyor. Ayrıca 3 farklı döneme ait tüm karakterleri de oyunda görüyoruz. Bunlardan bazıları Kylo Ren, Darth Maul, Yoda olarak sayılabilir.

Star Wars Battlefront 2'nin tek oyunculu modunda senaryosunu oynarken yapacağınız seçimler sizin zafere gidiş yolunuzu belirleyecek. Yani oyuncunun yapacağı seçimler senaryoyu etkileyecek. Aynı zamanda bu görevleri yaparken ekranınızı ikiye bölerek arkadaşınızla beraber bir takım olabileceksiniz. Yani Star Wars Battlefront 2'nin oyun konsollarında split-screen co-op desteği bulunuyor.

Star Wars Battlefront 2, 17 Kasım 2017 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkış yapacak. Oyun 9 Kasım tarihinde EA Access (Xbox One) ve Origin Access (PC) kullanıcılarının denemesine sunulacak. Battlefront 2'nin fiyatları ise şu şekilde:

Star Wars: Battlefront II Standart Edition Origin -- 59.99 Euro

Star Wars: Battlefront II Elite Trooper Deluxe Edition Origin -- 79.99 Euro



Star Wars: Battlefront II Standart Edition PS Store -- 269,00 TL

Star Wars: Battlefront II Elite Trooper Deluxe Edition PS Store -- 309,00 TL



Star Wars: Battlefront II Standart Edition Xbox Market -- 269,25 TL (EA Access ile 242,33 TL)

Star Wars: Battlefront II Elite Trooper Deluxe Edition Xbox Market -- 328,75 (EA Access ile 295,88 TL)

