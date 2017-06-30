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Starcraft: Remastered Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı

Starcraft: Remastered Çıkış Tarihi ve Fiyatı

31 Mart 1998 yılında piyasaya çıkan ve Blizzard Entertainment tarafından piyasaya sürülen Starcraft, efsanevi strateji oyunlarından biri olmayı çoktan başardı. Geçtiğimiz dönemde Remastered olarak geleceği duyurulan oyun, şimdiden pek çok oyunseverin satın alma listesine girdi. Blizzard çok bekletmeden Starcraft: Remastered çıkış tarihi ve fiyatını da açıkladı.

Starcraft'ı modern bir PC (veya Mac) üzerinde tüm ihtişamıyla yaşamak istiyorsanız Starcraft: Remastered'ı almanıza çok kısa bir süre kaldı. Yeni teknolojilere göre geliştirilen oyun, geniş 4K çözünürlüklü grafikler, çevirimiçi oyun, leaderboard'lar, ses ve çok oyunculu uyumluluk özelliklerine sahip olacak. Yayınlanan basın bültenine göre Starcraft: Remastered çıkış tarihi ise 15 Ağustos olarak belirlenmiş. 

Starcraft: Remastered fiyatı ise 15 dolar olacak. Bu haliyle uygun bir fiyat politikasının uygulandığını söyleyebiliriz. StarCraft: Remastered'ın 4K UHD görüntü sistemlerini destekleyeceği göz önüne alındığında da bizden geçer not aldı. Alışılagelmiş görevlerini kapsayan içeriği ve 13 dilde yayınlanacağını da söylemeden geçmeyelim.

İndir28.1 MB
StarCraft 1.0
StarCraft 1.0

İndir
Starcraft 2
Starcraft 2 Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu

StarCraft: Remastered Yaz Aylarında Geliyor

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Yazar: - 30.06.2017

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