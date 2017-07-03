Stephen Hawking: Trump Dünya'nın Sonunu Getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in eleştiri oklarının hedefi oldu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin bir parçası olan Paris İklim Anlaşması’ndan ABD’nin çekilme kararı üzerine Hawking, Trump’ı Dünya’nın sonunu hazırlamakla suçladı.

ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesinin Dünya’ya ciddi hasarlar verilebileceğinin altını çizen Hawking, bu karar ile Dünya'nın kısa süre içinde Venüs gibi bir sera gezegen olma yönünde ilerlediğini iletti. İnsanın doğası gereği saldırgan olduğuna vurgu yapan Hawking, dünyada çatışmaların azalmadığını, aksine teknolojinin askerileştiğini ve çevresel etkilerin gitgide önlenemez hale geldiğini söyledi. Bu durumda Dünya’nın insan yaşamı için uygun olmayan bir hale geleceğini savunan Hawking, başka bir gezegende yaşamanın insanlığın son çaresi olabileceğini söyledi.

Dünya’da yaşanmakta olan iklim değişikliğinin şu an için en önemli risk olduğunu belirten Hawking, hızlı hareket edilmesi halinde hasarların önlenebileceğini ancak ABD’nin iklim anlaşmasından çekilmesiyle işleri yokuşa sürdüğünü aktardı. Böylesine bir adımın önlenemez hasarlara yol açacağına vurgu yapan Hawking, ülkesi İngiltere’nin AB’den ayrılma kararını da yorumladı. BREXIT’in işbirliği açısından olumsuz bir gelişme olduğunu aktaran Hawking, İngiltere’nin izole olmak yerine bütünleştirici bir tutuma sahip olması gerektiğini belirtti.

Kariyerinde en büyük başarısının kara deliklerin sonsuz olmadığını ortaya koyması olduğunu belirten Hawking, 21 yaşında teşhisi konulan motor nöron hastalığı için bir tedavi geliştirme hayali olduğunu söyledi. Albert Einstein’dan sonra dünyanın gördüğü en büyük deha olarak değerlendirilen Hawking, Trump’ın bu kararını topa tuttu ancak Trump'ın 1 Haziran’da verilen çekilme kararından geri dönmesi de beklenmiyor.

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