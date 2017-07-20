Tarihte Bugün: İnsanoğlu Ay'a Ayak Bastı

Günümüzden tam 48 yıl önce, 20 Temmuz 1969 tarihinde Neil Armstrong, uzay aracı Apollo 11 ile Ay yüzeyine iniş yaparak bir ilki gerçekleştirmişti.

Apollo 11, 16 Temmuz günü Amerika'dan kalkış yapmıştı ve 4 günlük bir uzay yolcuğunun ardından Ay yörüngesine girmişti. 20 Temmuz'da Apollo 11 Ay yüzeyine indiğinde Neil Armstrong "Kartal iniş yaptı" sözleriyle dünyaya bilgi aktarmış, inişin başarılı ve kazasız bir şekilde gerçekleştiğini müjdelemişti. Apollo 11'in iniş yapmasının üzerinden 6 saat geçtikten sonra, 21 Temmuz günü Neil Armstrong Apollo 11'den Ay yüzeyine inmiş ve Ay'a ilk ayak basan insan olma ünvanını elde etmişti. Armstrong'un şu sözleri ise tarihe damga vurmuştu:

"Bu, bir insan için küçük, insanoğlu için büyük bir adım. "

Neil Armstrong Ay yolculuğuna ekip arkadaşları Buzz Aldrin ve Michael Collins ile çıkmıştı. Ekip, Ay üzerinde toplam 21,5 saat kalmış, 2.5 saat boyunca da gemiden çıkarak Ay'da dolaşıp veri toplamıştı.

Neil Armstrong Ay'a ilk adım atan insan olsa da uzaya çıkan ilk insan değildi. Sovyet kozmonot Yuri Gagarin, 1961 yılında Vostok uzay aracı ile Dünya yörüngesinde tur atmıştı.

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