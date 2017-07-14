Tesla Dünyanın En Büyük Pilini İnşa Edecek

Son günlerde uçuk projeleriyle gündeme gelen Elon Musk ve Tesla bir rekor kıracak yeni bir projeye daha niyetlendi. Bu projede dünyanın en büyük pilinin inşa edilmesi planlanıyor.

Bu planın çıkış noktası ise Güney Avustralya yüksek gerilim hatlarında yaşanan elektrik problemleri. Bu problemler nedeniyle bölgede uzun süreli elektrik kesintileri gerçekleşmiş. Elon Musk ise bu durumu bir fırsat olarak değerlendirmeye karar vermiş ve büyük bir pil inşa ederek sorunu çözebileceğini iddia etmiş.

Elon Musk'ın zaman zaman olayları dalgaya aldığı için bu iddiasının ciddi olup olmadığı kendisine sorulmuş. Musk, ciddiyetini şu Twitter mesajıyla gösteriyor:

Tesla will get the system installed and working 100 days from contract signature or it is free. That serious enough for you? — Elon Musk (@elonmusk) 10 Mart 2017

Elon Musk iletisinde sistemi 100 gün içerisinde kurup çalıştırabileceklerini, aksi takdirde bu işi tamamen ücretsiz yapacaklarını dile getiriyor. Dünyanın en büyük pilinin güç alacağı kaynak ise rüzgardan elektrik enerjisi üreten bir rüzgar çiftliği olacak.

Tesla'yı elektrikli arabalarıyla tanıyor olsak da firma, evlere güneş enerjisinden elektrik sağlayan çatı sistemleri geliştirmiş, bazı tropik adaların enerji ihtiyacını güneş enerjisi ile gidermişti. Sürekli "yenilenebilir enerji" üzerine çalışan Tesla bize parlak ve temiz bir gelecek sunmak için çabalıyor.

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