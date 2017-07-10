Tesla Model 3 Üretim Bandına Yerleşti

Dün üretim bandına yerleştirilen 4 kapılı tamamen elektrikle çalışan Tesla Model 3'ün Ağustos'ta 100, Eylül'de bin 500 ve Aralık'tan itibaren ayda 20 bin üretim yapması planlanıyor.

Bu haberle eş zamanlı olarak Tesla CEO'su Elon Musk'da, Twitter'dan dün seri üretimine başlanan yeni otomobili Tesla Model 3'ün görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Bu paylaşımlardan birinde, "Yeter ama! tırnaklarınızı kemirmeyin" notu dikkat çekti.

Bu durum Tesla'nın, üretime destek olmak ve üretim esnasında var olması mümkün aksilikleri yok edebilmek için bütçesini artırmasına da yol açtı. Ancak Musk, bu kez üretim ve serviste hiçbir sürpriz istemiyor. Bu durum onun için oldukça geçerli bir mazeret olarak görülebilir.

Tüm bu önlemlerle birlikte Tesla Model 3'ün 2018 yılında 500 bin, 2020 yılından başlayarak 1 milyon satış rakamına ulaşacağı öngörülüyor. Elbette, bu rakam önümüzdeki 3 sene için çok da desteklenebilir bir tahmin değil. Çünkü Tesla sadece bu yıl için piyasada olan Model S ve Model X araçlarından 47 bin ila 50 bin otomobil satışı yapılacağını ön görüyordu.

Ancak görünen o ki, Elon Musk hedefi iyice zirveye yerleştirmekte çok bir sakınca görmemiş. Tesla Model 3, şimdiden 35 bin dolardan başlayan fiyatlarla ön ödeme kabul ediyor.

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