Türkiye'de Teknoloji Üretecek Çocuklar Çalışmaya Başladı

Türkiye'de eğitim ve teknolojiye yapılan yatırımları gördükçe mutlu oluyoruz. Şimdi de Anadolu Ajansı'nın paylaştığı habere göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan DeneYap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitimler başladı.

"Teknoloji Üreten Bir Türkiye" sloganıyla ilköğretim 4, 5, 6 ve 8'inci sınıflar ile lise hazırlık ve 9'uncu sınıflara yönelik oluşturulan DeneYap Teknoloji Atölyeleri'nin ilki Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde açıldı. Vakfın Teknoloji Takımları Programı'na seçilen 430 öğrenciye 3 yıllık ücretsiz eğitim sürecinin ilk 18 ayında "robotik ve kodlama", "arduino ve elektrik", "nesnelerin interneti", "enerji teknolojileri", "üretim ve tasarım", "kendi İHA'nı tasarla", "matematik ve fizik", "siber güvenlik" konularında eğitimler verilecek.