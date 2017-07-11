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Türkiye'de Teknoloji Üretecek Çocuklar Çalışmaya Başladı

Teknoloji Üreten Bir Türkiye

Türkiye'de eğitim ve teknolojiye yapılan yatırımları gördükçe mutlu oluyoruz. Şimdi de Anadolu Ajansı'nın paylaştığı habere göre,  Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan DeneYap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitimler başladı.

"Teknoloji Üreten Bir Türkiye" sloganıyla ilköğretim 4, 5, 6 ve 8'inci sınıflar ile lise hazırlık ve 9'uncu sınıflara yönelik oluşturulan DeneYap Teknoloji Atölyeleri'nin ilki Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde açıldı. Vakfın Teknoloji Takımları Programı'na seçilen 430 öğrenciye 3 yıllık ücretsiz eğitim sürecinin ilk 18 ayında "robotik ve kodlama", "arduino ve elektrik", "nesnelerin interneti", "enerji teknolojileri", "üretim ve tasarım", "kendi İHA'nı tasarla", "matematik ve fizik", "siber güvenlik" konularında eğitimler verilecek.

DeneYap Teknoloji Atölyeleri'nin ilk dersini Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar verdi. Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesinin ülkemizin güçlü geleceğinde önemli yeri olacak. Havacılık alanında biz bir noktaya kadar getirdik. Bu bir bayrak yarışı. Burada alınacak eğitimlerle ve özveriyle bu çalışmalar inşallah uzaya ve hatta daha ötesine götürülecektir" dedi. 

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Yazar: - 11.07.2017

Türkiye'de Teknoloji Üretecek Çocuklar Çalışmaya Başladı İçin Yorum Yaz

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