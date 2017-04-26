Uber 2020 Yılında Müşterilerini 'Uçuracak'

Uber özel taksi hizmetleri şirketi, 2020 yılından başlayarak "Uçan araçlar" kullanarak müşterilerine hizmet vereceğini duyurdu.

Tamindir.com takipçilerinin de bildiği üzere Uber, dünyanın birçok önde gelen şehrinde hizmet sunan bir özel şoförlü araç, ya da taksi kiralama servisi. Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmalarına da imkan sağlayan Uber, yaptığı bir açıklamayla, Aurora Flight Sciences adlı firmayı, "Elektrikle çalışan ve dikey kalkış-iniş yapan hava taşıtı" (VTOL) teknolojisini geliştirmek için ortak olarak seçtiği ifade edildi.

Uber bu arada boş durmayarak ilk testini, geçen hafta başarılı şekilde gerçekleştirdi. Uber'in 2020 yılı itibarıyla 50 adet uçan aracı teslim alarak bu servisi faal olarak hizmete sunacağı da şirket tarafından belirtildi. Uber Mühendislik Direktörü Mark Moore, VTOL teknolojisinin dünya genelinde şehir içi ulaşımı olumlu etkileyerek, geliştireceğini ifade ederek, bireysel ulaşımda yepyeni bir kolaylık sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Bilindiği gibi Uber, 2009 yılında San Francisco’da kurulmuş bir şirket. Uber, kullanıcılarına özel sürücülerle özel araç hizmeti sunuyor. Uber, Google Maps üzerinden çalışıyor ve tüm önemli akıllı telefon platformlarında da hizmet verebiliyor.

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