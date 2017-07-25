Üniversiteleri Karşılaştıran ve Keşfetmenize Yardımcı Olan Girişim: UniverList

UniverList, şu anda Türkiye’deki tüm üniversiteleri detaylı, bilimsel ve öğrenci adaylarının merak edebileceği diğer tüm verilere ulaşabilmelerini sağlayan bir karşılaştırma projesi.

Çok yakın gelecekte UniverList, başta Avrupa, ABD ve Kanada olmak üzere tüm dünyadaki üniversiteleri bünyesine katarak, hemen her öğrenci adayının en çok ihtiyaç duyduğu verileri kolayca sunabilecek. Üstelik UniverList, bunu yaparken resmi bilgilerle birlikte UniverList Puanı (UL Puanı) değerlendirme ve karşılaştırma imkanı da tanıyan kapsamlı bir girişim.

Akıllı Arama Yaparak Hedefi Yakalamak

Türkiye’deki ve bazı komşu ülkelerdeki üniversitelerin yer aldığı UniverList, bünyesinde bulunan akıllı arama altyapısıyla öğrenci adaylarının kendilerine en uygun ve en çok istedikleri üniversiteyi kısa sürede bulmalarını sağlayabiliyor. Örneğin, "Ankara’daki üniversiteler arasında hukuk bölümü bulunan ve Erasmus desteği de veren üniversiteler¨ tarzında yapılabilecek bir arama ile öğrenci adayları doğrudan aradıkları üniversiteyi bulabiliyor, o üniversitenin tüm akademik ve sosyal verilere ulaşabiliyor.

Dünya Genelinde 5000 Eğitim Kurumu

UniverList öncelikle Avrupa ve ardından da Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada’ya açılarak hizmetini genişletecek. Ardından tüm dünyaya açık küresel bir sosyal proje olarak varlığını sürdürecek. Halihazırda 1000 yabancı üniversiteyi sistemine kaydeden UniverList, yurt dışına açılmasıyla birlikte kayıtlı 1000 üniversiteyi daha hizmet kapsamına alacak, böylelikle hem yerli hem de yabancı öğrenci adaylarına hitap etmeye başlayacak. UniverList'in küresel hedefi, 5000 üniversiteyi portföyünde barındırıyor olabilmek.

UniverList’e https://univerlist.com adresi üzerinden mobil uygulamasını indirerek de ulaşmak mümkün. Üniversitelere ve bölümlere dair gelişmeler, etkinlikler, üniversite hayatına dair haberler de bu portalın "Haberler" bölümünde yer alıyor.