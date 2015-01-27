Vivaldi1.10.867.46 (Windows)
Hızlı ve Kullanışlı İnternet Tarayıcısı
Eski Opera CEO'su tarafından geliştirilen yeni, teknolojik ve hızlı bir internet tarayıcısı.
Vivaldi, çok uzun süredir internet tarayıcısı sektörünü domine eden Google Chrome, Mozilla Firefox ve Internet Explorer arasındaki dengeyi bozabilecek güce sahip, oldukça kullanışlı, güvenilir, yeni ve hızlı bir internet tarayıcısı.
Opera browserının kurucusu ve eski CEO'su olan Jon Von Tetzchner ve dev ekibinin birlikte çalışarak geliştirdiği yeni internet tarayıcısı henüz geliştirilmeye devam etmesine rağmen, kullanıcılarla buluştu. Böylelikle kullanıcılardan gelen geri bildirimler ile çok daha hızlı bir şekilde geliştirilip stabil halini alması beklenen tarayıcı, bir anda patlama yapabilecek potansiyele sahip.
Kullanıcıların tek bir sekme üzerinden istedikleri her şeye erişebilmelerini sağlamak istedikleri bir tarayıcı geliştirmek için uğraştıklarını dile getiren Jon Von, tasarımında bu nedenle bu planlarına yönelik olduğunu vurguladı.
İlk olarak Windows, Mac ve Linux versiyonları yayınlanan programın ilerleyen süreçte mobil versiyonları da geliştiricinin planları içerisinde yer alıyor. Tarayıcı üzerinde soldaki menüde göreceğiniz Vivaldi Mail, şu an için aktif olmamasına rağmen, ilerleyen süreçte aktif olacak. Kendi e-posta servisi ile birlikte gelecek olan Vivaldi internet tarayıcının tasarımı da oldukça minimal ve sade olarak tasarlanmış. Belki popüler tarayıcılara göre biraz daha karmaşk görünebilir fakat bu sayede pek çok şey elinizin altında ulaşlabilir oluyor.
Vivaldi'nin en çok ilgiçi çeken özelliği ekranın sağ altındaki sayfa filtreleme özelliği oldu. Buradaki seçenekler arasından istediğinizi seçerek internet sayfalarının siyah beyaz, 3 boyutlu, tüm resimler yan dönmüş, karşıt renkler vb. farklı şekillerde görünmesini sağlayabiliyorsunuz.
Standart ayarlarda boş sekme açtığınızda sitelere hızlı erişim sağlayabilmeniz için tasarlanan hızlı arama yani speed dial sayfası da oldukça kullanışlı ve gerçekten istediğiniz şekilde kişiselleştirerek internet deneyiminizin kalitesini arttırabiliyorsunuz.
Geliştirici ekip yaptığı açıklamalarda Vivaldi'nin en minimal düzeyde eklentiya ihtiyaç duymasını sağlamak istediklerini belirtti. Eklenti desteği de elbette olacak.
Girdiğiniz sitelerin temalarındaki renklere göre renk değiştiren rengarenk sekmeler ile kullanabildiğiniz Vivaldi'yi hemen ücretsiz olarak indirip, mutlaka denemeniz gerektiğini düşünüyorum. Yeni tarayıcı üzerinde gördüğünü eksi ve artıları bizlerle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.
-
5- Vivaldi 1.10.867.42 için Ziyaretçi dedi ki;
1.10 sürümü ile Vivaldi artık stabil olmuş diyebilirim.Daha önce birçok eksiklikleri vardı.Hız olarak bayağı hızlanmış.Şuan piyasadaki en modern tarayıcı diyebilirim.Vivaldi'yi ana tarayıcım yaptım.Artı Yönleri: Harika arayüzü var.Çok güzel rengarenk temaları var.Hızlı ve modern bir tarayıcı. Eksi Yönleri: CCleaner ile silindiği zaman Hızlı Erişim sayfasındaki simgeler de siliniyor.
-
5- Vivaldi 1.5.658.44 için vivaldi dostu dedi ki;
heyecan veren bir browser her sürümünü indirir kullanırım.kısa zaman içerisinde fanatikleri oluştu efsane olma yolunda ilerliyor.Artı Yönleri: tarayıcı'yı istediğiniz şekilde özelleştirin ne ararsanız var Eksi Yönleri: kişiden kişiye istekler arzular değişir mesela ben uygulama olarak kaydet seçeneği olsun isterim.
-
Vivaldi 1.4.589.38 için Ziyaretçi dedi ki;
Kullandığım en hızlı tarayıcı bu..Daha önce maxthonu severek kullanıyordum kısayol tabloları çok kullanışlı çünkü maxthonda..Gerçi vivaldi de var tablo halinde kısa yollar yaratabilme ,amma maxthonunki daha küçük tablolar halinde az yer tutuyor ekranda..amma bu da çok hızlı ve kullanışlı...artık VIVALDİYE GEÇTİMArtı Yönleri: ÇOK HIZLI VE KISAYOL TUŞLARI YARATMA İMKANI VAR Eksi Yönleri: DAHA BULAMADIM
-
Vivaldi 1.2.490.35 için Ziyaretçi dedi ki;
Vivaldi'yi çok tecrübeli bir ekip yaratıyor.Daha Google Chrome ve Firefox yokken bu tecrübeli ekip Opera'yı yaratmıştı.Şimdi de Vivaldi'yi yaratıyor.Vivaldi'nin en büyük özelliği kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda en iyi performansı veren bir tarayıcı yaratmak.Bence Vivaldi bütün tarayıcılar içinde arayüzü en güzel,en seçkin ve en sıradışı bir tarayıcı olacak.
-
5- Vivaldi 1.1.453.59 için karan dedi ki;
valla ben operayı süper hızlı derdim ama bu vivaldi ondan daha hızlı eklentileri bile var hepsini ekledim ben keyifle kullanıyorum operaya gerek yok kaldırdım onu zatenArtı Yönleri: harika bir tarayıcı Eksi Yönleri: yok
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 71 / 9,843
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Vivaldi
Tarayıcılar ve Gezginler Popülerleri
- Google ChromeHızlı, Sade ve Güvenli İnternet Gezgini
- FirefoxPopüler Mozilla Tarayıcısı
- Internet Explorer 10Internet Explorer 10 Windows 7 Final Sürümü
- Yandex BrowserHızlı ve Sade İnternet Tarayıcısı
- Internet Explorer 11 (Windows 7)Windows 7 için Internet Explorer 11 Final Sürümü
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı