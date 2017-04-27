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WD, 12 TB Kapasiteli Sabit Disklerini Tanıttı

WD, 12 TB Kapasiteli Sabit Disklerini Tanıttı

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden olan Western Digital yeni 12 TB kapasiteli helyum teknolojisini kullanan sabit disklerini görücüye çıkardı.

Günümüzde depolama birimi teknolojilerinde birçok yeni fikir ortaya çıkıyor. SSD'ler ise artmaya başlayan kapasiteleri ve düşmeye başlayan fiyatları ile yaygınlaşıyorlar. Fakat halen klasik sabit disk modelleri arşiv yapma ve büyük boyutlu dosya saklama için en ekonomik çözüm olmaktalar.

Mekanik yapıya sahip olan HDD depolama birimleri temel çalışma mantığı olarak uzun yıllardır ciddi değişiklik göstermedi. Ancak, birkaç yıl önce ortaya çıkan helyum teknolojisi sayesinde makanik sabit disklerin depolama kapasitesi artırabilmişti. İlk olarak 8 TB kapasiteli helyum diskler karşımıza çıkmış, 2015 yılında da 10 TB kapasiteli helyum diskler satışa sunulmuştu.

WD, 12 TB kapasite ile helyum disk yelpazesini bir adım öteye taşıyor. Bu disk artan kapasitesinin yanısıra düşen güç tüketimiyle de dikkat çekiyor.

WD, helyum teknolojisini kullanan tek sabit disk üreticisi değil. Hatırlanacağı üzere Seagate de bir süre önce 16 TB sabit diskler üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bu disklerin önümüzdeki seneye satışa sunulması bekleniyor.

Seagate 14 ve 16 TB'lık Sabit Diskler Çıkarmaya Hazırlanıyor

DNA Moleküllerini Sabit Disk Gibi Kullandılar

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Yazar: - 27.04.2017

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