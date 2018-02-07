GetPicture servisiyle, telefon numarasından fotoğraf bul abilmeniz mümkün hale geliyor.

Tanımadığınız numaralardan gelen çağrıların kime ait olduğunu WhatsApp üzerinden kontrol ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Birçok kişi, arayan numarayı telefon rehberine kaydederek WhatsApp profil fotoğrafından kimlik sorgulaması yöntemine başvuruyor. Bu işi daha kolay hale getiren GetPicture uygulaması da, benzer yöntemlerden faydalanarak sizleri sonuca ulaştırıyor.

Bulduğu fotoğrafları WhatsApp uygulamasından çeken GetPicture, karşıdaki kişinin güncel profil fotoğrafını saniyeler içerisinde size sunuyor. Elbette yüzde yüz çalışma garantisi vermeyen GetPicture servisinde, karşıdaki kişi profil fotoğrafını “herkese açık” seçeneğine ayarladıysa fotoğrafın bulunamadığına dair uyarı alıyorsunuz. Bir başka alternatif ise profil fotoğrafının olmaması durumunu da düşünebilirsiniz. Eğer siz de telefon numarasından fotoğraf bulmak istiyorsanız, saniyeler içerisinde sonuca ulaşabileceğiniz GetPicture servisini deneyebilirsiniz.