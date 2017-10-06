iZUM (İzmir Ulaşım Merkezi), 10.000’in üzerinde akıllı cihaz tarafından yönetilen akıllı bir şehir olan İzmir’in trafik durumu, otoparkları, hava durumu, yol çalışmaları, otobüs hatları, sağlık merkezleri hakkında gerçek zamanlı bilgi almanızı sağlıyor. İnternet tarayıcınız üzerinden şehrin nasıl çalıştığını kolayca görebiliyor ve kontrol edebiliyorsunuz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Akıllı Kent” dahilinde sunduğu bir hizmet olan İzmir Ulaşım Merkezi kısa adıyla İZUM, tek bakışta şehrin önemli noktalarını canlı olarak izlemenize imkan veriyor.

Kameralar yardımıyla şehrin trafik durumunu canlı olarak görebiliyor, Kazalar ve Yol Çalışmaları sayfasından o gün ve geçmişe yönelik arama yapabiliyor, Sağlık sayfasından tüm sağlık merkezlerinin yerlerini görebiliyor, otobüs hatlarını takip edebiliyor (harita üzerinden renkli olarak görebiliyorsunuz), yayalaştırılmış bölgeleri (açık - kapalı) görebiliyor, otoparkların doluluk oranlarını görebiliyorsunuz. Ayrıca Seyahat Planlama üzerinden tercih ettiğiniz ulaşım aracıyla gitmek istediğiniz yere nasıl gideceğinizi öğrenebiliyorsunuz. Bunlara ek Hava Durumu gösteriliyor.

İZUM Özellikleri:

İzmir kameraları canlı yayın

İzmir otobüs hatları haritası, numaraları, durakları

İzmir otopark

İzmir yol durumu, yol çalışması

İzmir yol tarifi

İzmir sağlık merkezleri