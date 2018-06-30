JPEGmini aracını kullanarak büyük boyutlu görsellerinizi hızlı ve kolay bir şekilde optimize edebilirsiniz.

İnternet sitenizde, blog sayfanızda veya başka platformlarda paylaşacağınız resim ve fotoğrafların boyutu büyük olduğunda, yavaş yüklenme ve açılma sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Web siteleri için de dezavantaj olan bu durumun önüne geçmek için resimleri optimize etmek gerçekten önemli. Bu konuda işinizi fazlasıyla göreceğine inandığım JPEGmini aracı, görsellerinizin kalitesini bozmadan boyutunu düşürebilme nizi sağlıyor.

Ücretsiz ve filigranlar olmadan kullanabileceğiniz JPEGmini aracında, boyutunu küçültmek istediğiniz görselleri ana sayfadaki kutuya sürükleyerek optimize işlemini başlatabiliyorsunuz. Saniyeler içerisinde ilgili görselleri yükleyen ve kalitesini bozmadan boyutunu küçülten servis ile en az yarı yarıya boyut küçültme işlemini yapabileceğinizi söyleyebilirim. Ayrıca, aradaki farkı anlamanız için orijinal görüntü ile optimize edilmiş görüntüyü kolayca kıyaslayabilmeniz de mümkün hale getirilmiş.