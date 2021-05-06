Online İngilizce öğrenme sitesi Novakid'de çocuklar anadili İngilizce olan öğretmenlerle Avrupa standartlarında eğitim alıyor!
Novakid, 4 - 12 yaş aralığında çocuklar için İngilizce öğrenme sitesi. Oyun formatında çocukların İngilizce konuşmalarına yardımcı olan Novakid’de derslere anadili İngilizce olan öğretmenler katılıyor. Program, farklı yaş seviyeleri için uluslararası bir profesyonel ekip tarafından hazırlanıyor. Dersler kelime bilgisi, dil bilgisi, telaffuz, okuma, yazma ve özellikle konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Çocuğunuzun ev konforunda eğlenceli bir şekilde İngilizce öğrenebileceği en iyi sitelerden biri.
Novakid - Online İngilizce Öğrenme (Çocuklar İçin)
Novakid, Dünyanın her yerinden belli yaş aralığındaki çocuklar için anadili İngilizce olan öğretmenlerle online İngilizce dersleri sunuyor. Bireysel dersler, oyuna dayanan öğrenme ve güncel yöntemler, sürekli gelişim takibi, etkileşimli öğrenme platformu, kolay program ve denge yönetimi, ücretsiz deneme dersi Novakid’in dünya çapında binlerce ebeveyn tarafından tercih edilme sebeplerinden sadece birkaçı.
- Dil ortamına yoğunlaşma: Çocuklar, anadili İngilizce olan öğretmenlerle çalışarak başarıya ulaşıyor.
- Onaylı öğretmenler: Novakid’deki her öğretmen çocuklarla çalışma tecrübesine ve uluslararası eğitmenlik sertifikalarına sahip uzman kişiler ve düzenli olarak eğitimlerden geçiyorlar.
- Basitten zora: Program basit şeylerle başlayıp yavaş yavaş daha karmaşık hale getiriliyor. Eğitim süreci kontrol ediliyor ve öğrenilen materyal gözden geçiriliyor.
- Evden dersler: Her ders 25 dakika sürüyor ve her çocuğa hitap edecek şekilde tasarlanmış. Çocular ev ortamında sağlıklı bir şekilde ders alıyor.
- Yaşa uygun program: Program, ana dili İngilizce olan deneyimli pedagog ve uzmanlar tarafından geliştiriliyor ve 4-12 yaş arası çocukların psikolojik özelliklerine dayanarak oluşturuluyor. Novakid öğretmenleri her çocuk için en uygun yaklaşımı sunacak uzmanlığa sahip.
- Avrupa standartlarında eğitim: Program, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve seviyelerine uygun olarak hazırlanıyor.
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