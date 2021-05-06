Novakid, 4 - 12 yaş aralığında çocuklar için İngilizce öğrenme sitesi. Oyun formatında çocukların İngilizce konuşmalarına yardımcı olan Novakid’de derslere anadili İngilizce olan öğretmenler katılıyor. Program, farklı yaş seviyeleri için uluslararası bir profesyonel ekip tarafından hazırlanıyor. Dersler kelime bilgisi, dil bilgisi, telaffuz, okuma, yazma ve özellikle konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Çocuğunuzun ev konforunda eğlenceli bir şekilde İngilizce öğrenebileceği en iyi sitelerden biri.

Novakid - Online İngilizce Öğrenme (Çocuklar İçin)

Novakid, Dünyanın her yerinden belli yaş aralığındaki çocuklar için anadili İngilizce olan öğretmenlerle online İngilizce dersleri sunuyor. Bireysel dersler, oyuna dayanan öğrenme ve güncel yöntemler, sürekli gelişim takibi, etkileşimli öğrenme platformu, kolay program ve denge yönetimi, ücretsiz deneme dersi Novakid’in dünya çapında binlerce ebeveyn tarafından tercih edilme sebeplerinden sadece birkaçı.