PDF Candy platformunu kullanarak PDF dosyalarınız üzerinde ihtiyacınız olan tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Çeşitli evraklar, ödevler, formlar gibi dokümanları içeren PDF dosyaları üzerinde ihtiyaç duyabileceğiniz birçok işlemi PDF Candy platformundan gerçekleştirebilirsiniz. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz PDF araçları nı sizlere sunan PDF Candy, reklamsız olarak kullanılmasıyla da öne çıkıyor.

PDF küçültme, birleştirme, düzenleme, bölme, döndürme ve sayfa silme gibi temel işlemlerin yanında Word, Excel, PowerPoint, JPG ve TXT dosyalarınızı PDF’e dönüştürebileceğiniz ya da PDF’i bu formatlara dönüştürebileceğiniz platformda, PDF dosyalarınıza parola koruması ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Dosyalara sayfa numarası ekleme, metin ve resimleri çıkartma, metadata düzenleme gibi araçları da kullanabileceğiniz PDF Candy platformu hızlı ve pratik bir araç olarak kullanımınıza sunuluyor.

Uygulama özellikleri